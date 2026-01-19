Alors qu’Erik Horneland cherche toujours la perle rare au poste de 6 sur ce mercato hivernal, l’ASSE a recruté un milieu de terrain prometteur.

À l’heure où le recrutement patine au mercato et qu’Erik Horneland cherche toujours la perle rare au poste de n°6 cet hiver, l’ASSE ne laisse rien au hasard. Le club forézien continue de renforcer son centre de formation avec des profils à fort potentiel et vient de boucler une nouvelle signature qui confirme une stratégie claire : miser sur la jeunesse pour sécuriser l’avenir.

Une signature en cohérence avec l’ADN de l’ASSE

Dans une politique assumée de développement, Peuple Vert observe que l’ASSE a acté l’arrivée d’un jeune milieu offensif très suivi sur la scène nationale : Nils Rised. Le club a fait jouer le joueur hier en amical avec les U17 contre Villefranche (défaite 3-1) et confirme donc son arrivée en provenance de l’US Torcy. Âgé de la catégorie U17, le milieu offensif réalise une première partie de saison impressionnante en championnat U17 National, avec déjà neuf buts et sept passes décisives en une demi-saison. Des statistiques qui ont rapidement attiré l’attention de nombreux recruteurs.

Un avenir construit dans le Forez

Plusieurs centres de formation français étaient positionnés sur le dossier, preuve du potentiel reconnu du joueur. Mais Rised a choisi le projet stéphanois, convaincu par la vision du club. Séduit par le projet, Rised sera placé sous la responsabilité de David Le Moal et Frédéric Dugand, qui auront pour mission de poursuivre son développement et de l’accompagner dans une progression structurée, avec l’ambition de le faire franchir les différents paliers vers le haut niveau. Cette nouvelle signature confirme la volonté de l’ASSE de s’appuyer sur son centre de formation, afin de garantir, génération après génération, la présence de joueurs à fort potentiel capables d’alimenter l’effectif professionnel.