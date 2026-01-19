À LA UNE DU 19 JAN 2026
[15:00]ASSE : Guillou et Horneland ont trouvé un moyen infaillible pour faire remonter les Verts en L1
[14:30]OM Mercato : mauvaises nouvelles pour Abdelli et Cresswell !
[14:00]FC Barcelone Mercato : après Dro, le PSG et le Barça se bagarrent encore pour une recrue ! 
[13:30]CAN 2025 : Brahim Diaz (Real Madrid) pris en grippe « à vie » par le Maroc après sa panenka en finale ?
[13:01]ASSE Mercato – INFO BUT! : toute la vérité sur le dossier Gessime Yassine (RC Strasbourg)
[12:47]OL Mercato : Endrick force l’OM à recruter un buteur du Real Madrid ! 
[12:29]OM Mercato : un nouveau départ officialisé !
[12:25]PSG : 4 signatures bouclées en plein Mercato et bientôt annoncées, c’est du très lourd ! 
[12:04]ASSE Mercato : un milieu défensif prometteur suivi par BlueCo tout proche de Saint-Étienne ! 
[12:00]FC Nantes : Anthony Lopes secoue violemment les Canaris avant Nice 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : un milieu défensif prometteur suivi par BlueCo tout proche de Saint-Étienne ! 

Par Bastien Aubert - 19 Jan 2026, 12:04
💬 Commenter
Liam Rosenior (Chelsea)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

En quête d’un milieu défensif au mercato hivernal, l’ASSE serait tout proche de boucler l’arrivée du milieu camerounais David Mimbang (17 ans). 

Et si l’ASSE avait enfin déniché son futur milieu défensif ? Selon Tranfer Radar, le club ligérien serait tout proche de recruter David Mimbang. À seulement 17 ans, le jeune international U17 camerounais pourrait rapidement poser ses valises dans le Forez, les négociations étant entrées en phase de finalisation.

Mimbang n’était pas un inconnu sur le marché européen. Le joueur était suivi de près par BlueCo, la galaxie pilotée par Chelsea, toujours très active sur les profils à fort potentiel. Preuve que le Stéphanois ciblé possède un vrai pedigree et un avenir qui dépasse largement le cadre de la formation.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le dossier Mimbang en bonne voie à l’ASSE ?

À l’ASSE, ce possible renfort s’inscrit parfaitement dans la nouvelle stratégie du club. Miser sur des jeunes talents à fort potentiel, capables de progresser rapidement et d’incarner le projet sportif sur la durée. Milieu prometteur, Mimbang est réputé pour sa maturité balle au pied et sa capacité à se projeter, des qualités rares à cet âge.

Si l’opération se confirme, l’ASSE frapperait un joli coup en devançant une structure aussi puissante que BlueCo. Un message clair envoyé au marché et une preuve supplémentaire que les Verts veulent redevenir une place forte pour les jeunes talents africains et européens. Le dossier serait en bonne voie.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot