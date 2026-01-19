Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

En quête d’un milieu défensif au mercato hivernal, l’ASSE serait tout proche de boucler l’arrivée du milieu camerounais David Mimbang (17 ans).

Et si l’ASSE avait enfin déniché son futur milieu défensif ? Selon Tranfer Radar, le club ligérien serait tout proche de recruter David Mimbang. À seulement 17 ans, le jeune international U17 camerounais pourrait rapidement poser ses valises dans le Forez, les négociations étant entrées en phase de finalisation.

Mimbang n’était pas un inconnu sur le marché européen. Le joueur était suivi de près par BlueCo, la galaxie pilotée par Chelsea, toujours très active sur les profils à fort potentiel. Preuve que le Stéphanois ciblé possède un vrai pedigree et un avenir qui dépasse largement le cadre de la formation.

Le dossier Mimbang en bonne voie à l’ASSE ?

À l’ASSE, ce possible renfort s’inscrit parfaitement dans la nouvelle stratégie du club. Miser sur des jeunes talents à fort potentiel, capables de progresser rapidement et d’incarner le projet sportif sur la durée. Milieu prometteur, Mimbang est réputé pour sa maturité balle au pied et sa capacité à se projeter, des qualités rares à cet âge.

Si l’opération se confirme, l’ASSE frapperait un joli coup en devançant une structure aussi puissante que BlueCo. Un message clair envoyé au marché et une preuve supplémentaire que les Verts veulent redevenir une place forte pour les jeunes talents africains et européens. Le dossier serait en bonne voie.