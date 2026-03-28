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FRANCE

PSG : on sait quand la prolongation de Luis Enrique va être officialisée !

Par William Tertrin - 28 Mar 2026, 12:49
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Luis Enrique en conférence de presse avant le match retour entre le PSG et Chelsea.
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Si Luis Enrique et le PSG sont parfaitement alignés concernant la prolongation de l’Espagnol, le timing de l’officialisation commence à se dégager.

L’avenir de Luis Enrique au PSG semble déjà scellé en coulisses, comme déjà pressenti. Selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, le club parisien et son entraîneur sont alignés depuis plusieurs mois sur une prolongation de contrat.

Luis Enrique et le PSG déjà alignés

Si aucune avancée concrète n’a été observée récemment, la situation n’inspire pourtant aucune inquiétude. Bien au contraire. Les discussions auraient abouti à un accord de principe, preuve de la confiance mutuelle entre la direction parisienne et le technicien espagnol. Une prolongation jusqu’en 2030 semblerait tenir la corde.

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Arrivé avec la mission de reconstruire un projet plus collectif, Luis Enrique a progressivement imposé sa patte. Son travail, les résultats obtenus, et surtout la Ligue des Champions remportée la saison dernière ont convaincu les dirigeants du PSG de s’inscrire dans la durée avec lui. Cette volonté commune explique pourquoi la prolongation ne fait aujourd’hui plus vraiment débat en interne.

Une officialisation après les grosses échéances

Reste alors une question : pourquoi attendre ? Toujours selon la même source, le timing serait la seule véritable variable. Le Paris Saint-Germain préférerait finaliser et officialiser ce dossier une fois les échéances sportives importantes passées, afin de ne pas perturber la concentration du groupe. Plutôt en fin de saison, donc.

Dans ce contexte, l’absence d’annonce ne doit pas être interprétée comme un blocage, mais plutôt comme une stratégie maîtrisée. Le club avance avec sérénité sur ce dossier jugé prioritaire.

Sauf retournement de situation, Luis Enrique devrait donc poursuivre son aventure sur le banc du Paris Saint-Germain. Une continuité qui s’inscrit dans la nouvelle logique du club : privilégier la stabilité et construire sur le long terme.

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