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PSG, FC Barcelone : c’est confirmé pour l’avenir de Luis Enrique ! 

Par Bastien Aubert - 25 Mar 2026, 12:58
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Luis Enrique (PSG)
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Alors que le FC Barcelone rêve d’un retour, Luis Enrique est en pleine négociation pou prolonger au PSG. 

Luis Enrique s’impose comme la pierre angulaire du projet du PSG et il compte bien le rester. En parfaite harmonie avec Luis Campos et soutenu par Nasser Al-Khelaïfi, le technicien espagnol dispose d’une liberté totale pour construire son équipe. Un confort rare, qui explique son attachement affiché à Paris.

L’Angleterre à l’affût

Malgré cette stabilité, plusieurs géants européens surveillent sa situation. Manchester United et Liverpool FC ont notamment été évoqués comme des prétendants crédibles. Mais jusqu’ici, Luis Enrique n’a jamais laissé planer le doute : il se sent bien à Paris et n’a aucune intention de partir.

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Une prolongation en bonne voie au PSG

Sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien sélectionneur espagnol pourrait même prolonger l’aventure. Selon Sport, le PSG travaille activement sur un nouveau bail jusqu’en 2030. Les discussions, entamées dès le mois de janvier, avancent dans le bon sens. Le projet inclurait une clause de résiliation unilatérale à la fin de chaque saison, preuve de la confiance mutuelle entre les deux parties.

Un projet qui ressemble à Luis Enrique

Du côté du PSG, la satisfaction est totale. Luis Enrique correspond parfaitement à la philosophie parisienne actuelle : jeu ambitieux, développement de jeunes talents et exigence constante. Lui-même n’a jamais caché son bien-être, lâchant même avec humour : « Les Espagnols, hein… », lorsqu’il a été interrogé sur une prolongation. Sauf retournement de situation, le PSG semble donc en passe de verrouiller l’un des éléments clés de son projet à long terme. Et envoyer un message fort à l’Europe : Luis Enrique est plus que jamais l’homme de Paris.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

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