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FC Barcelone Mercato : Luis Enrique (PSG) a passé un coup de fil à Raphinha, signature en vue ! 

Par Bastien Aubert - 25 Mar 2026, 12:43
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Raphinha (FC Barcelone)
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Si le PSG, par l’intermédiaire de Luis Enrique, a contacté récemment Raphinha (29 ans), l’international brésilien semble plus proche de prolonger au FC Barcelone. 

Le PSG prépare un mercato cliquant cet été et n’hésite pas à tenter sa chance dans des dossiers qui semblent perdus d’avance sur le papier. Selon El Nacional, Luis Enrique a ainsi pris son téléphone à plusieurs reprises ces derniers mois pour convaincre Raphinha de rejoindre Paris cet été ! 

L’attaquant brésilien de 29 ans, capable de jouer ailier ou meneur de jeu, est particulièrement apprécié pour sa régularité, son sens du placement et ses efforts défensifs constants. D’après les informations recueillies par le média espagnol, Raphinha n’est pas qu’une simple piste parmi d’autres pour le PSG : il représente une priorité majeure pour l’été prochain.

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Le FC Barcelone tient bon

Problème pour le PSG : Raphinha semble bien décidé à rester au FC Barcelone au moins jusqu’à la fin de la saison prochaine. Sport indique que le Brésilien discute déjà avec la direction pour prolonger son contrat et définir les axes d’amélioration, montrant ainsi sa fidélité au club catalan malgré les offres parfois alléchantes, y compris en provenance du championnat saoudien.

Cette volonté de Raphinha de rester offre une stabilité précieuse à Hansi Flick et à tout l’effectif du FC Barcelone, qui pourrait continuer à s’appuyer sur son attaquant pour construire le projet sportif. Pour le PSG, la mission s’annonce plus compliquée : convaincre un joueur déjà attaché à son club actuel est toujours un défi, même avec l’aval de l’entraîneur Luis Enrique.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

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