Revue de presse espagnole : énorme scandale Mbappé au Real Madrid, l’élu du FC Barcelone pour le mercato est connu !

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Voici la revue de presse espagnole en date du mercredi 25 mars 2026. Le scandale Mbappé et le mercato du FC Barcelone sont à l’ordre du jour.

AS : « Je me vois au Mondial »

Gardien du FC Barcelone, Joan Garcia se voit aller à la Coupe du Monde 2026 dans les rangs de l’Espagne : « De La Fuente veut me voir de près. Ce n’est pas un examen mais une opportunité. Je me vois au Mondial. »

MARCA : « Il est clair que l’Espagne est favorite »

Si Pau Cubarsi voit la Roja favorite au Mondial, Marca s’attarde sur le scandale autour de la blessure de Lylian Mbappé, dont le mauvais genou aurait été ausculté par le staff du Real Madrid. Lunaire mais vrai !

Portada Diario Marca

Miércoles 25-03-2026 pic.twitter.com/zKlsqZ155G — TodoDeporte (@TodoDeport39783) March 25, 2026

MUNDO DEPORTIVO : « Opération 9 »

Le FC Barcelone a lancé plusieurs pistes pour la succession de Robert Lewandowski à la pointe de son attaque : Julian Alvarez fait office de grand favori, avec 80 millions débloqués.

Portada Mundo Deportivo

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SPORT : « Bastoni, l’élu »

Si un attaquant est souhaité au FC Barcelone, Sport affirme que la priorité d’Hans Flick se nomme Alessandro Bastoni, défenseur central de l’Inter Milan. Deco envisage d’inclure un joueur dans l’opération tandis que le club italien demande 60 millions d’euros.

Portada Diario Sport

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Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)