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Le FC Barcelone prépare un mercato estival ambitieux. Selon José Alvarez d’El Chiringuito, le club catalan vise trois renforts majeurs, dont Alessandro Bastoni, Alejandro Grimaldo et Jan Virgili, et pourrait s’offrir Julian Alvarez pour un montant proche de 80 millions d’euros.

Le FC Barcelone a identifié plusieurs besoins pour l’été : la défense et l’attaque. Alessandro Bastoni est suivi pour sa solidité défensive et sa capacité à relancer proprement depuis l’arrière. Alejandro Grimaldo, ancien joueur du Barça aujourd’hui au Bayer Leverkusen, est ciblé pour apporter expérience et polyvalence sur le flanc gauche. Jan Virgili complète cette liste de renforts potentiels, permettant au club d’anticiper les départs et de renforcer sa profondeur d’effectif.

Retour de flamme pour Alvarez

Le transfert le plus attendu concerne Julian Alvarez. Selon José Alvarez, le FC Barcelone estime que l’opération pourrait se conclure autour de 80 millions d’euros. L’attaquant, actuellement très performant, est considéré comme un renfort clé pour compléter l’attaque catalane et apporter polyvalence et qualité technique. Ce prix fixe permettrait au club de planifier son mercato avec plus de certitude tout en sécurisant un joueur capable de marquer la différence dès sa première saison.

Une stratégie claire pour le mercato

Avec ces pistes, le FC Barcelone montre sa volonté d’allier jeunesse et expérience, tout en renforçant les zones clés du terrain. Surveillé aussi par le PSG, le dossier Alvarez sera évidemment à suivre de près dans les semaines à venir, tout comme les négociations pour Bastoni et Grimaldo. Le mercato du FC Barcelone s’annonce animé et stratégique, avec des choix qui pourraient transformer l’équipe pour la saison prochaine.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League