Les rumeurs s’emballent autour de Nicki Nicole et Jacob Elordi. Entre indices sur les réseaux sociaux et apparition remarquée sur une plage, tout laisse penser qu’une idylle serait en train de naître entre la l’ex de Lamine Yamal (FC Barcelone, 18 ans) et l’acteur australien.

C’est la rumeur people qui enflamme les réseaux sociaux. La chanteuse Nicki Nicole serait en train de vivre une nouvelle histoire avec l’acteur Jacob Elordi. Une information qui n’a rien d’officiel… mais qui s’appuie sur plusieurs indices troublants. Tout a commencé il y a quelques jours, lorsque Nicki Nicole a commencé à suivre Jacob Elordi sur les réseaux sociaux. Un geste anodin en apparence, mais qui n’a pas échappé aux fans, toujours à l’affût du moindre détail.

Très vite, les spéculations ont pris de l’ampleur, alimentées par la proximité supposée entre les deux stars. Mais ce sont surtout les dernières révélations qui ont fait exploser l’affaire. Selon plusieurs sources, des paparazzis auraient surpris Nicki Nicole et Jacob Elordi ensemble sur une plage à Téhéran, en Iran. Une apparition commune qui relance fortement l’hypothèse d’une relation naissante entre les deux célébrités.

Nicki Nicole oublie Lamine Yamal avec Jacob Elordi

Cette rumeur intervient quelques mois seulement après un autre feuilleton très commenté. Fin 2025, Nicki Nicole avait été associée au jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal. Une proximité qui avait affolé les réseaux sociaux, sans jamais être officiellement confirmée, mais qui avait largement contribué à installer la chanteuse au cœur de l’actualité people européenne. Pour l’heure, aucun des deux principaux intéressés n’a confirmé la relation avec Jacob Elordi.

Le silence entretient le mystère, mais aussi l’excitation autour de cette possible romance. Entre discrétion calculée et véritable coup de foudre, le doute persiste. Une chose est sûre : si cette relation venait à être officialisée, elle ferait grand bruit. Entre la star montante de la musique latino et l’un des acteurs les plus en vue de sa génération, le duo a déjà tout pour devenir l’un des couples les plus suivis du moment.