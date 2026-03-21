PSG Mercato : Yamal (FC Barcelone) surpris avec Al‑Khelaïfi, une photo a fuité

Une photo circule actuellement où l’on peut apercevoir Lamine Yamal, son père et Nasser Al‑Khelaïfi lors d’un dîner « secret ». Si certains y voient une rencontre importante avec le PSG, la réalité est autre.

C’est une photo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Un cliché montrant Lamine Yamal, son père et Nasser Al‑Khelaïfi lors d’un dîner « secret » a circulé récemment, notamment sur X (anciennement Twitter). Les publications affirment que la jeune star espagnole aurait eu une discussion importante avec le président du PSG dans un hôtel ou restaurant de luxe.

Mais cette image soulève rapidement des doutes. Aucun média sportif reconnu n’a confirmé l’authenticité de cette rencontre. Les principaux journaux et plateformes spécialisés n’ont relayé aucune information officielle sur un tel événement.

Une rumeur qui reprend de vieux clichés

Mais des internautes attentifs ont remarqué que le cadre du restaurant et certains détails du cliché (boîte noire, assiette de croissant, verre de vin) avaient déjà été utilisés dans de précédentes rumeurs non fondées, notamment lors de la fausse rencontre entre Mohamed Salah et le PSG en 2023.

Aucun représentant du FC Barcelone, du PSG ou de Yamal lui-même n’a commenté cette image. De plus, aucune négociation ou approche récente de la part du PSG n’a été signalée, ce qui prouve que ce cliché est un simple contenu viral fake destiné à générer de l’engagement sur les réseaux. Et ça marche plutôt bien effectivement.

Lamine Yamal étincelant cette saison

À seulement 18 ans, Lamine Yamal s’est imposé comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs de la Liga et de la scène internationale. Cette saison, il compte 21 buts et 15 passes décisives, et ses performances avec le FC Barcelone ou en Ligue des champions attirent naturellement l’attention des plus grands clubs. Le PSG avait bel et bien formulé une offre au Barça pour Yamal lorsqu’il avait 17 ans, avec un montant de 250 millions d’euros, comme l’avait dévoilé le président Laporta.