Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a confirmé que le PSG avait formulé une offre de 250 M€ pour son joyau Lamine Yamal il y a un an.

Depuis l’arrivée du Qatar, le Paris Saint-Germain a pris l’habitude de se positionner sur les meilleurs joueurs de la planète. Depuis son fol été 2017, quand il avait attiré Neymar pour 222 M€ en provenance du FC Barcelone et Kylian Mbappé en prêt avec option d’achat de 160 M€ depuis l’AS Monaco, tout le monde sait que l’émir est capable de tout quand il a flashé sur un joueur. Inutile, donc, de dire que Lamine Yamal fait partie des cibles potentielles du PSG. Surtout qu’il est Luis Enrique compatible, lui qui a été formé à la Masia et maîtrise toutes les subtilités du jeu prôné par l’Espagnole.

« Le PSG nous a offert 250 millions d’euros pour Lamine Yamal »

Du reste, le PSG a déjà tenté sa chance pour le joueur ayant fêté sa majorité le 13 juillet dernier. C’est Joan Laporta, président ayant démissionné pour les besoins de l’élection du 15 mars, qui l’a annoncé ce soir, lors d’un gala organisé pour la parution de son livre : « Lorsque le PSG nous a offert 250 millions d’euros pour Lamine Yamal et que nous avons refusé, il avait 17 ans, certaines personnes pensaient que nous étions fous ». Depuis, le Barça a pris soin de blinder son joyau en fixant une clause à un milliard dans la prolongation signée le jour de son anniversaire…

Cela ne veut pas dire pour autant que le PSG ne reviendra pas à la charge dans les mois ou les années à venir. Car Lamine Yamal, après une saison 2024-25 extraordinaire, est en train de confirmer son talent sans limite. Il est même devenu encore plus décisif (15 buts et 14 passes décisives en 33 matches). Si le Barça devait montrer la moindre faiblesse, par exemple parce que son déficit est colossal, nul doute que le PSG tenterait de sauter sur l’occasion !

