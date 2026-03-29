Dans l’actualité de ce dimanche 29 mars 2026, on trouve des nouvelles rassurantes pour Vinicius Jr (Real Madrid), touché avec le Brésil, et le FC Barcelone qui finalise l’arrivée d’Alessandro Bastoni (Inter Milan).

Marca : Valverde pense être à son prime

Marca célèbre le dixième anniversaire de sa première interview avec Federico Valverde. Le milieu du Real Madrid jouait encore à Penarol. Il estime être, à 27 ans, dans sa meilleure période, lui qui a marqué à Wembley avec sa sélection et a notamment inscrit un triplé contre Manchester City en Champions League.

AS : deuxième test pour Mbappé

Le quotidien pro-Real Madrid est à l’affut de l’état de santé de Kylian Mbappé. L’attaquant ne devrait pas démarrer l’amical France-Colombie de ce soir mais il devrait jouer en fin de partie, en espérant que son genou tienne.

Portada Diario As

Domingo 29-03-2026 pic.twitter.com/LAPh4JtQqt — TodoDeporte (@TodoDeport39783) March 29, 2026

Sport : alarme pour Vinicius… déjà rassurant

En plus d’expliquer en Une que le FC Barcelone a fait une proposition à Robert Lewandowski, Sport a souligné le fait que Vinicius Jr ne s’est pas entraîné avec la sélection brésilienne, ce qui laissait craindre une blessure. Mais, depuis, les nouvelles ont été rassurantes pour l’ailier, qui devrait jouer le prochain match du Real Madrid.

Portada Diario Sport

Domingo 29-03-2026 pic.twitter.com/gmwMM6F6T5 — TodoDeporte (@TodoDeport39783) March 29, 2026

Mundo Deportivo : Bastoni sous contrôle

Pour MD, l’arrivée du défenseur central de l’Inter Milan Alessandro Bastoni au FC Barcelone cet été ne fait plus de doute. Le club catalan en serait même à peaufiner les détails de son contrat.