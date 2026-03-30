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Mercato : entre le PSG et le Real Madrid, Enzo Fernandez a tranché !

Par Raphaël Nouet - 30 Mar 2026, 22:20
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Enzo Fernandez célébrant un but avec l'Argentine.
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Depuis l’Argentine, où il joue avec sa sélection, Enzo Fernandez (Chelsea) a été interrogé sur son avenir. Et il préfèrerait clairement un autre club que le PSG…

L’intérêt du PSG pour Enzo Fernandez remonte à plusieurs années. Alors au Benfica, le milieu de terrain argentin avait impressionné les dirigeants parisiens lors de deux matches de poules de Champions League, conclus sur le même score (1-1). Les Aigles avaient d’ailleurs fini cette phase en tête de leur groupe, devant le PSG, grâce à une meilleure différence de buts. Fernandez n’avait pas terminé la saison au Portugal puisqu’il avait été transféré à Chelsea en janvier pour 121 M€. Il pensait alors avoir signé dans le grand club qui lui permettrait d’assouvir tous ses objectifs sportifs. Raté.

« J’aime beaucoup Madrid… »

En dehors du Mondial des Clubs décroché face au PSG (3-0) en juillet 2025, Chelsea n’a pas réussi à lutter avec les meilleurs, que ce soit en Premier League ou en Champions League. Et cela commence à agacer prodigieusement Enzo Fernandez, qui a regretté le manque de stabilité du CFC après la déroute face au… PSG en 8es de finale de la C1 (2-5 ; 0-3). De quoi renforcer les rumeurs de départ le concernant. Et justement, ce PSG qu’il a si souvent rencontré aimerait bien le faire venir dans la capitale.

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Mais depuis l’Argentine, où il joue avec l’Albiceleste, Fernandez a fait savoir qu’il avait une autre destination favorite en tête. Il s’agit, sans surprise, de Madrid. « J’aime beaucoup Madrid, a-t-il déclaré, ça ressemble à Buenos Aires. J’aimerais bien y vivre un jour. » Le Real, en quête d’un milieu de très haut niveau pour la saison prochaine, a certainement bien entendu l’appel du pied d’Enzo Fernandez…

Le calendrier de fin de saison du PSG

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)
07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)
14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)
19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)
22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

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