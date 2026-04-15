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FRANCE

FC Barcelone : l’Atlético en met plein la tête à Yamal et aux Blaugranas

Par Raphaël Nouet - 15 Avr 2026, 10:28
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Antoine Griezmann et les joueurs de l'Atlético fêtant leur qualification.

Après sa qualification pour les demi-finales de la Champions League hier aux dépens du FC Barcelone (2-1 ; 0-2), l’Atlético Madrid se moque allègrement des Blaugranas.

Depuis une semaine et sa victoire au Camp Nou (2-0), en quarts de finale aller de la Champions League, l’Atlético Madrid a écouté le FC Barcelone se démener dans tous les sens pour rendre crédible une remontada. Les Colchoneros ont regardé de loin Lamine Yamal multiplier les posts provocants sur les réseaux sociaux ou les déclarations incendiaires en conférence de presse. Ils n’ont pas réagi non plus quand les Catalans se sont plaints de l’état de la pelouse du Metropolitano. Mais depuis hier et leur qualification pour les demies après un match homérique, ils se lâchent complètement !

Ils ont imité la pause des joueurs du Barça

Sur les réseaux sociaux, l’Atlético Madrid envoie du lourd ! Ca a commencé avec une parodie de la photo de Lamine Yamal qui avait fait le buzz et incité ses partenaires du Barça à l’imiter. On voyait l’ailier de 18 ans avec un tee-shirt noir, des lunettes de soleil et des écouteurs blancs fixer l’objectif avec un air très sérieux, tout cela pour commenter une statistique qui disait que le Barça n’avait jamais éliminé l’Atlético. Hier, les parents de Pedri s’étaient prêtés au jeu ! Ce matin, ce sont tous les Colchoneros qui le font, petit sourire narquois aux lèvres.

Encore mieux : l’Atlético a publié une photo de sa pelouse avec ce commentaire : « J’aime l’odeur de la pelouse coupée au petit matin ». Un tacle au Barça pour sa polémique inutile et une référence à la phrase cultissime de Robert Duvall dans Apocalypse Now (« J’aime l’odeur du napalm au petit matin »). Magistral, comme la défense des joueurs de l’Atlético hier face aux Catalans !

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)
22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)
03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)
17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)
24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

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