Le FC Barcelone a réalisé le gros match attendu sur la pelouse de l’Atlético Madrid mais il n’a pas réussi à arracher la qualification à cause de décision arbitrales litigieuses.

Lamine Yamal avait promis un gros match, ce soir, face à l’Atlético Madrid et il a tenu promesse. Il ne lui a fallu que quatre minutes pour ouvrir le score, à la suite d’une grosse erreur défensive de Clément Lenglet. Après avoir récupéré le ballon à 35 mètres des buts dans les pieds du Français, l’ailier de 18 ans a joué un une-deux avec Ferran Torres et a trompé le gardien de l’Atlético. Vingt minutes plus tard, Torres a inscrit le second but blaugrana. Bien lancé à la limite du hors-jeu par Dani Olmo, l’attaquant a marqué d’une frappe croisée du gauche à mi-hauteur. On pensait que le FC Barcelone allait dérouler mais on se trompait. Ça a été le début du show Clément Turpin, bien connu en Ligue 1…

Deux pénaltys oublié, une expulsion et un but refusé !

Au total, l’arbitre français a oublié deux pénaltys évidents, le premier pour une semelle du gardien de l’Atlético dans le visage de Fermin Lopez (!), le second pour une poussette d’un défenseur colchonero sur Olmo doublée d’une obstruction d’un partenaire (!!). Et ce n’est pas tout ! En seconde période, alors que l’Atlético était revenu à 2-1 (Lookman, 31e), Turpin a annulé un deuxième but de Torres pour un hors-jeu au moment où il marque alors qu’il y a eu une main d’un joueur de l’Atlético juste avant ! Enfin, il a expulsé Eric Garcia dans le dernier quart d’heure pour une grosse faute, certes, mais les joueurs de l’Atlético ont fait bien pire durant la partie.

Comme l’an dernier, le FC Barcelone est éliminé de la Champions League avec les honneurs, mais à cause de décisions arbitrales vraiment limites. Cette équipe mérite assurément mieux mais elle manque encore d’expérience : ce soir, il s’agissait du plus jeune onze jamais aligné par le Barça en Coupe d’Europe. Le futur appartient donc aux Blaugranas mais le présent est très frustrant !

https://twitter.com/FCBarcelona/status/2044148610095296580?s=20

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)