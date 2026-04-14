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FRANCE

FC Barcelone : une légende de l’ASSE prend un joueur du PSG pour taper sur Yamal

Par Raphaël Nouet - 14 Avr 2026, 19:10
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Lamine Yamal en conférence de presse avant le match contre l'Atlético.

L’attitude et les propos de Lamine Yamal avant le match retour contre l’Atlético Madrid n’ont pas plu à la légende de l’ASSE Jean-Michel Larqué, qui s’est payé la star du FC Barcelone.

Depuis six jours et la défaite au Camp Nou (0-2), Lamine Yamal est en boucle sur la remontada. Le jour J est arrivé. Ce soir, l’ailier du FC Barcelone est attendu face à l’Atlético Madrid en quarts de finale retour de la Champions League. Après avoir multiplié les messages provocateurs sur les réseaux sociaux et même en conférence de presse, l’ailier droit à intérêt à répondre présent. Car ses critiques ont déjà affuté les couteaux, à commencer par Jean-Michel Larqué ! Sur RMC, la légende de l’ASSE s’est payée Yamal en rappelant sa piteuse prestation en finale de la Ligue des Nations face au Parisien Nuno Mendes…

« Tu as le droit – et même le devoir – de faire preuve d’un peu d’humilité »

« Quand tu viens d’en prendre deux à la maison, que t’as pas existé, tu as le droit – et même le devoir – de faire preuve d’un peu d’humilité. Surtout que je n’ai pas l’impression que l’image de Lamine Yamal s’améliore par rapport à ce qu’il dit et ce qu’il fait ces derniers temps. En finale de la Ligue des Nations, il avait Nuno Mendes face à lui et je l’ai rarement vu refuser le combat comme ce soir-là. Le défenseur portugais lui est rentré dans la tête et l’a mangé. Il attend d’avoir un garde-du-corps qui lui fait des cadeaux ?!? Lamine, fais ton match et fais profil bas le reste du temps. J’espère que le défenseur qui sera sur lui ce soir va le manger tout cru. »

Pendant le monologue de Larqué, Jérôme Rothen et son collègue sur le plateau hochaient la tête en signe de désapprobation. Effectivement, l’ancien capitaine des Verts a été à côté de la plaque dans son intervention. Lamine Yamal est aussi provocateur sur le terrain qu’en dehors, c’est tout ce qui fait sa force et sa beauté. Surtout que ce n’est jamais méchant et toujours dit avec le sourire. Mais nul doute que ce tacle, comme les autres qu’il reçoit, ne le touchera pas…

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

14/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (quart de finale retour de la Champions League)
19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)
22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)
17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)
24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)
30/05 : Finale de la Champions League

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