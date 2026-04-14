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FC Barcelone Mercato : Yamal force une recrue à 100 M€ à signer, gros coup dur pour le PSG !

Par Bastien Aubert - 14 Avr 2026, 12:20
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Lamine Yamal (FC Barcelone)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Alors que le PSG lorgne Lamine Yamal (18 ans), l’ailier du FC Barcelone pousse un attaquant à le rejoindre en Catalogne. 

Le FC Barcelone passe à l’attaque. Et dans ce dossier brûlant, Lamine Yamal n’est pas spectateur… mais bien acteur. Alors que le PSG surveille toujours de près le phénomène espagnol, Fichajes affirme que le jeune ailier blaugrana pousse en interne pour attirer un renfort XXL en Catalogne : Victor Osimhen. Actuellement du côté de Galatasaray, l’attaquant nigérian coche toutes les cases du profil recherché par le Barça. 

Yamal pousse pour attirer Osimhen au Barça

Puissance, vitesse, efficacité devant le but : Osimhen représente le finisseur idéal pour sublimer le jeu de Yamal. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes. Avec 19 buts et 7 passes décisives en 29 matchs cette saison, l’international nigérian confirme son statut de serial buteur sur la scène européenne. En interne, l’idée est claire : associer la créativité de Yamal à un pur numéro 9 capable de convertir chaque occasion. Une combinaison qui pourrait faire des ravages… et faire franchir un cap au Barça. Mais ce dossier a un prix. Très convoité, Osimhen pourrait coûter jusqu’à 100 millions d’euros. 

Une attaque de feu loin du PSG ?

Un investissement colossal que le club catalan semble prêt à envisager pour retrouver les sommets. Et forcément, cette offensive a des répercussions ailleurs. À Paris, où l’on suit attentivement la situation de Yamal, ce rapprochement avec une star offensive pourrait compliquer toute tentative future. Car plus le projet sportif du Barça s’étoffe autour de lui, plus il sera difficile de le faire bouger. Le message est donc clair : le FC Barcelone ne compte pas seulement garder Yamal… mais construire autour de lui une armada capable de dominer l’Europe.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

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