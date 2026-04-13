Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si Lamine Yamal fait l’objet d’intenses rumeurs entre le FC Barcelone et le PSG, un autre attaquant est au coeur du mercato des deux clubs.

C’est un nouveau duel qui se profile entre le PSG et le FC Barcelone. Alors que les regards sont souvent braqués sur des stars déjà confirmées comme Lamine Yamal, le Paris Saint-Germain et le Barça s’affrontent désormais sur un tout autre terrain : celui des pépites en devenir.

Selon Gianluca Di Marzio, les deux clubs suivent de très près Samuele Inacio, jeune talent du Borussia Dortmund. Un profil extrêmement précoce, déjà considéré comme l’un des joyaux du centre de formation du club allemand. Né en 2008, Inacio représente exactement le type de pari sur l’avenir que les grandes écuries européennes cherchent à sécuriser très tôt. Son potentiel attire logiquement les recruteurs, d’autant plus que son contrat ne lui laisserait plus qu’une seule année d’engagement à l’issue du prochain mercato estival.

Le PSG et le Barça à fond sur Inacio

Dans ce contexte, le Borussia Dortmund se retrouve face à une situation classique mais délicate : sécuriser ou risquer de voir partir un talent majeur à prix réduit. Pour le PSG comme pour le Barça, ce dossier s’inscrit dans une stratégie claire de recrutement de prospects ultra-jeunes, capables d’intégrer progressivement l’élite européenne. Une logique déjà visible dans leurs politiques respectives de formation et de détection.

La concurrence s’annonce féroce. Car Dortmund reste un club réputé pour sa capacité à valoriser ses jeunes talents avant de les lancer au plus haut niveau. Ce qui rend chaque négociation particulièrement complexe. Dans l’immédiat, aucune décision n’a filtré, mais le dossier commence déjà à agiter les coulisses du mercato européen. Et une chose est sûre : à seulement quelques années de sa majorité, Samuele Inacio est déjà au centre d’un bras de fer entre deux des plus grands clubs du continent. Le PSG et le FC Barcelone n’ont visiblement pas fini de se croiser sur le marché des phénomènes.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League