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FC Barcelone : une énorme inquiétude de dernière minute ruine les espoirs de remontada contre l’Atlético Madrid !  

Par Bastien Aubert - 14 Avr 2026, 10:40
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Le Barça dans le dur

L’état-major du FC Barcelone est très préoccupé avant le quart de finale retour de la Ligue des Champions contre l’Atlético Madrid (21h).

Le FC Barcelone joue gros. Très gros. Battus 2-0 à l’aller, les Catalans doivent réaliser un exploit sur la pelouse de l’Atlético Madrid pour espérer rejoindre le dernier carré de la Ligue des Champions. Mais à quelques heures du coup d’envoi (21h), une inquiétude de dernière minute est venue perturber la préparation des hommes de Hansi Flick. Et elle ne concerne… ni un joueur, ni une blessure.

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La pelouse au cœur des tensions !

C’est un détail en apparence anodin, mais qui pourrait peser lourd : l’état de la pelouse du Wanda Metropolitano. Le journaliste d’El Chiringuito José Alvarez a lâché une petite bombe : « Flick est préoccupé par la hauteur et la sécheresse de la pelouse du Wanda Metropolitano. » Un constat partagé en interne, puisque Deco a lui aussi exprimé hier ses doutes : « Demain, ce sera réglé… je crois. » Une phrase courte, mais lourde de sens.

Simeone, le coup tactique ?

Derrière cette situation, une hypothèse circule avec insistance : une stratégie assumée de Diego Simeone. Une pelouse plus haute et plus sèche ralentit considérablement la circulation du ballon. Un choix qui pourrait clairement gêner le jeu rapide et technique du FC Barcelone, basé sur la possession et les enchaînements rapides. Un terrain moins fluide, c’est un Barça moins dangereux. Et avec un avantage de 2-0 acquis à l’aller, l’Atlético aurait tout intérêt à casser le rythme.

Une remontada déjà fragilisée

Dans un contexte aussi tendu, chaque détail compte. Et celui-ci pourrait bien peser lourd dans la balance. Le FC Barcelone devra non seulement renverser un score défavorable… mais aussi s’adapter à des conditions potentiellement hostiles dès les premières minutes. Le décor est planté : la remontada s’annonce plus compliquée que jamais pour Lamine Yamal et consorts.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

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