En réalisant une prestation époustouflante à Liverpool (2-0) hier, le PSG a convaincu deux joueurs convoités de le rejoindre.

Le PSG a impressionné l’Europe entière en allant s’imposer 2-0 à Liverpool hier soir, alors même que les Reds ont disputé leur meilleur match de la saison. Même Fabio Capello, pourtant très critique en règle générale, a couvert d’éloges les hommes de Luis Enrique, à qui il ne voit aucun point faible. Ce que l’ancien entraîneur italien apprécie par dessus tout, c’est de voir que les Parisiens s’entraident les uns les autres sur le terrain. Porté par une dynamique incroyable depuis un an, le PSG peut rêver à un second sacre européen tout en travaillant sereinement sur son marché estival car ce genre de performances est un aimant à stars.

Alvarez (Atlético) désormais convaincu par Paris ?

Ainsi, le média anglais Caught Offside annonce ce mercredi qu’Arsenal a décidé de mettre deux joueurs à la vente, Gabriel Jesus et Kai Havertz, afin de récolter les 120 M€ qui serviront à recruter Julian Alvarez. Sauf qu’il est précisé que le PSG a une longueur d’avance dans ce dossier. Car le club de la capitale veut l’Argentin depuis au moins deux ans et qu’il a désormais un argument en or massif avec sa victoire en Champions League. En 2024, le champion du monde n’était pas convaincu par le projet parisien. Il avait préféré rallier l’Atlético mais il a vu depuis que Paris était une bien meilleure destination pour remporter des titres !

Alors que le FC Barcelone était sa priorité, Julian Alvarez a compris que l’Atlético ne le cèderait pas à un rival local. Entre l’Angleterre, qu’il a déjà connue puisqu’il a joué à Manchester City, et la France, il privilégiera cette dernière. La possible finale de Champions League entre le PSG et Arsenal finira sans doute de le convaincre que son avenir passe par le club du Qatar…

Barco a passé ces derniers jours à Paris !

Enfin, on apprend que Valentin Barco a passé ces derniers jours à Paris. Le milieu argentin du RC Strasbourg a bénéficié de jours de congés, le Racing n’ayant pas joué en Ligue 1 le week-end dernier pour bien préparer son quart de finale retour de C4. L’ancien de Boca Juniors a visité la capitale avec sa famille. Juste du tourisme ? Pas sûr ! Cela fait déjà plusieurs mois que l’intérêt du PSG pour Valentin Barco existe. D’ici à ce que le rouquin, coté 35 M€ par Transfermarkt, ait joint l’utile à l’agréable lors de son séjour parisien, il n’y a qu’un pas…

💣🆕 EXCLUSİVE:" Arsenal willing to sell Jesus and Havertz to make way for €120 million attacker."@Ekremkonur & @caughtoffsidehttps://t.co/gyb4yAq5gX — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 15, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League