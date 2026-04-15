La prestation catastrophique de Clément Turpin lors du quart de finale retour de Champions League entre l’Atlético Madrid et le FC Barcelone (1-2) a rappelé celle de Deniz Aytekin en 2017 lors de la remontada.

Hier soir, le FC Barcelone a eu des raisons de se sentir floué face à l’Atlético Madrid (2-1) : un troisième but refusé pour un hors-jeu pas évident et alors qu’un Colchonero avait fait une main préalable, deux pénaltys « oubliés », Fermin qui se prend le pied du gardien de l’Atlético en pleine tête sans que ce dernier soit sanctionné… L’arbitrage de Clément Turpin a été au cœur de toutes les réactions des Blaugranas et Raphinha a résumé le sentiment général en déclarant que son équipe s’était faite voler. Une impression confirmée par les médias madrilènes… qui en ont profité pour réveiller le fantôme de la remontada !

Turpin-Aytekin, même combat !

Sur le plateau d’El Chiringuito, hier soir, le journaliste pro-Real Madrid Alfredo Duro est entré sur le plateau avec un drapeau sur lequel on pouvait lire : « Tel Aytekin avec le PSG, l’Atlético a envoyé le Barça à la rue ! ». Traduction : le FC Barcelone ne s’était pas plaint de l’arbitre allemand lors de la remontada de légende face au PSG en 2017, il n’a pas à contester les décisions de M. Turpin contre l’Atlético. Ce qui confirme donc que celles-ci étaient clairement en sa défaveur…

Dans son analyse d’après-match, Hansi Flick n’a pas voulu s’appesantir sur l’arbitrage du Français. L’entraîneur barcelonais s’est contenté de féliciter ses troupes : « On n’a pas réussi à se qualifier mais ce que je retiens surtout, c’est qu’on a fait un match fantastique. Même quand on a joué avec un joueur en moins. J’ai vraiment aimé et je suis fier de la mentalité et l’attitude de l’équipe qui a tout donné. C’est vraiment sur ça que je veux insister. Les joueurs peuvent être fiers d’eux. On a fait une première mi-temps fantastique. Après, on doit accepter notre sort et même si tout le monde est déçu, on doit et on va apprendre de ce genre de match. On est sur la bonne voie. Il ne faut pas non plus oublier qu’on a une équipe jeune mais on retentera notre chance la saison prochaine ».

😂😂 "IGUAL QUE AYTEKIN AL PSG… el ATLETI MANDA al BARÇA AL CARRER" 😂😂



📺 Una vez más, HISTORIA de la TELEVISIÓN con @alfredoduro1. pic.twitter.com/vDuphnN69K — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 15, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)