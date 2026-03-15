PSG : Luis Enrique a humilié un cador européen… qui veut désormais le recruter !

Après avoir été corrigé par le PSG de Luis Enrique en Ligue des Champions, Chelsea aurait des vues sur son bourreau…

Chelsea pourrait prochainement créer une énorme onde de choc sur le marché des entraîneurs. Alors que le club londonien traverse une période délicate sous la direction de Liam Rosenior, des rumeurs persistantes indiquent que les dirigeants des Blues surveillent étroitement la situation de Luis Enrique, le coach du PSG dont l’équipe a d’ailleurs infligé une défaite 5-2 au club anglais en Ligue des Champions.

Chelsea à l’affût de Luis Enrique

Alors que la saison de Chelsea demeure irrégulière après le remplacement d’Enzo Maresca par Rosenior, le compte X indykaila News indique que des discussions informelles se multiplient autour d’un possible intérêt pour Luis Enrique comme futur manager si Rosenior venait à quitter ses fonctions. Cette piste serait considérée par les décideurs londoniens comme l’une des options les plus prestigieuses sur le marché des entraîneurs.

Le nom de Luis Enrique n’est pas anodin : l’Espagnol est un technicien de renom, fort d’un palmarès impressionnant en club et à l’étranger, et sa victoire finale en Ligue des Champions il y a quelques fois a forcément embelli un CV déjà très copieux.

Une situation contractuelle à exploiter ?

Luis Enrique est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027, mais les rumeurs vont bon train quant à son avenir. Selon plusieurs sources, des négociations avancées seraient en cours entre le club parisien et le coach pour prolonger son engagement jusqu’en 2030 — ce qui constituerait une vraie démonstration de confiance de la part de la direction du PSG.

Ce contexte contractuel donne à Chelsea une fenêtre d’opportunité potentielle : si les discussions ne débouchent pas sur un accord définitif ou si Luis Enrique souhaite relever un nouveau défi, le club anglais pourrait être prêt à frapper un grand coup en Premier League.

Le FC Barcelone également cité

L’intérêt pour Luis Enrique ne se limite pas à Stamford Bridge. D’autres clubs européens prestigieux, comme Manchester United, auraient aussi exprimé leur admiration pour le style de jeu et l’expérience de l’Espagnol. Le FC Barcelone, ancien club de Luis Enrique, est également régulièrement cité en cas de départ d’Hansi Flick, qui pourrait intervenir dès la fin de la saison si Joan Laporta n’est pas réélu président.

Au final, la situation de Luis Enrique constitue un point de convergence entre ambition et opportunité. Entre les discussions de prolongation à Paris et les possibles avances de grands clubs, l’avenir du technicien espagnol pourrait bien être l’une des grandes intrigues du prochain mercato estival.