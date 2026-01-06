Liam Rosenior quitte le RC Strasbourg : cap sur Chelsea !

L’annonce faisait peu à peu monter la pression depuis la fin du week-end, mais cette fois, il n’y a plus de doute : Liam Rosenior ne sera plus sur le banc du RC Strasbourg. Ce mardi matin, l’entraîneur anglais a confirmé en conférence de presse son départ retentissant pour s’engager, dans un timing aussi serré qu’émotif, avec Chelsea.

Un départ officiel pour l’Angleterre

Le voile est officiellement levé sur les intentions de Rosenior : après un retour express de Londres, il est venu convoquer les médias à la Meinau, posant d’emblée les bases d’un changement majeur. Sous contrat avec le Racing jusqu’en 2028, il quitte prématurément un projet ambitieux pour répondre à l’appel des Blues, autre club où BlueCo dicte sa politique sportive. Un mouvement attendu, après les nombreux signes annonciateurs relayés ces jours-ci. Ceux qui ont suivi les dernières évolutions — comme la chronique sur Liam Rosenior proche de son départ de Strasbourg — y verront la confirmation d’une tendance inéluctable.

Rosenior : « C’est un honneur, mais un choix de vie »

L’émotion pointait dans chaque mot de l’Anglais face à la presse strasbourgeoise. « C’est un immense honneur, mais c’est aussi une décision de vie », a-t-il résumé, entre fierté et tristesse. Proche de ses enfants, fier de ce qu’il a accompli pour le Racing, il a insisté sur la difficulté de renoncer à Strasbourg : « Je resterai attaché à ce club, mais certaines opportunités ne se refusent pas. » La perspective de coacher l’un des plus grands clubs anglais, celle qui le rapproche de ceux qu’il aime, l’a emporté sur toute autre considération. L’annonce, déjà relayée par des médias spécialisés (Confirmation officielle du départ de Liam Rosenior pour Chelsea), marque un basculement aussi personnel que professionnel.

Un coup dur pour Strasbourg, coup de projecteur pour Chelsea

Pour Strasbourg, le départ de l’entraîneur en pleine saison résonne comme une onde de choc. Malgré un contrat longue durée pensé pour stabiliser le club, la dynamique est totalement bousculée. Il faut dire que la mécanique BlueCo, qui possède à la fois RCSA et Chelsea, offrait une passerelle unique entre les deux institutions. Le Racing doit désormais accuser le coup et réagir vite pour la suite de la saison. Les rumeurs de succession, que l’on retrouve sur la page dédiée à toutes les rumeurs mercato autour du RC Strasbourg, s’affolent déjà.

À Londres, l’arrivée de Rosenior ne passe pas inaperçue. Chelsea prépare un coup majeur avec Liam Rosenior, misant sur sa fraîcheur tactique et sa capacité à relancer un vestiaire en demande de renouveau. Mais pour le technicien britannique, il n’y aura pas de round d’observation : l’enchaînement des matches ne tolère aucun répit et la pression sera immédiate.

Prochain défi : Rosenior attendu sur le banc des Blues

Si diriger Chelsea dès le déplacement à Fulham mercredi semble relever du défi logistique, Rosenior sera sans doute intronisé officiellement le week-end prochain contre Charlton. Son fidèle adjoint-traducteur Khalifa Cissé l’accompagne, garantissant la cohérence du staff. De son côté, Strasbourg s’attelle à tourner la page, conscient que la suite se joue peut-être dès aujourd’hui, avec un mercato qui promet de nouveaux rebondissements — à suivre au fil du mercato qui s’accélère pour Rosenior à Chelsea.

Rosenior laisse derrière lui un vestiaire qu’il a prévenu, des supporters qui oscillent entre surprise et respect, et un président (Marc Keller) déjà tourné vers la suite. La passion du coach, sa proximité avec les joueurs, et ce lien unique entretenu avec Strasbourg durant cette parenthèse, resteront gravés. Pour suivre l’intégralité de cette annonce et les réactions à chaud, rendez-vous sur le site d