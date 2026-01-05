RC Strasbourg Mercato : Chelsea prépare un premier gros coup pour Liam Rosenior

Un vent de nouveauté souffle sur Stamford Bridge : Liam Rosenior, en partance du RC Strasbourg, s’apprête à poser ses valises à Chelsea – une arrivée qui n’a pas fini de faire jaser en Angleterre et en France. Et qui pourrait accueillir un premier gros renfort cet hiver…

Direction Chelsea pour Liam Rosenior. Tout semble réglé pour que le technicien britannique de 41 ans prenne officiellement le relais du banc londonien. Pourtant, la nomination attendue de Rosenior fait grincer des dents. Au RC Strasbourg, beaucoup fustigent ce passage du satellite au vaisseau amiral, ravivant les débats sur la multipropriété dans le football. Côté anglais, les doutes se multiplient : Chelsea peut-il viser haut avec un coach sans expérience majeure du gratin européen ?

La direction londonienne persiste cependant dans sa vision, misant sur la fraîcheur et la personnalité du nouveau venu pour rompre avec le cycle d’instabilité. Un pari audacieux, alors que le costume d’entraîneur des Blues demeure l’un des plus exposés et exigeants du Royaume comme Enzo Maresca vient d’en faire l’expérience.

Sandro Tonali, une recrue de luxe en approche pour Chelsea

S’il fallait un signal fort pour accompagner cette refonte, Sandro Tonali coche toutes les cases. La presse italienne, via Tuttosport, évoque déjà le nom du milieu international de Newcastle United. À 25 ans, Tonali s’est imposé comme l’un des principaux moteurs des Magpies — en témoigne sa partition lors du récent 2-2 face aux Blues à St James’ Park.

Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : 20 rencontres disputées (dont 85 % comme titulaire), 1388 minutes de jeu, une influence constante dans les phases de transition défense-attaque. Surtout, son intelligence de placement et sa capacité à dicter le tempo séduisent même les observateurs les plus exigeants du championnat. Envisager Tonali n’a rien d’anodin pour Chelsea. Le club souhaiterait marquer son aval à Rosenior en lui offrant une première pièce maîtresse, estimant le transfert autour des 100 millions d’euros. Un investissement massif en ligne droite avec la stratégie agressive du board sur le marché depuis plusieurs années.

Niveau de transfert envisagé : près de 100 M€

Valeur actuelle de Tonali : 75 M€

Contrat jusqu’en 2028 avec Newcastle

Le deal Tonali ne sera pas bouclé sans bataille. La Juventus Turin, elle aussi, rêve de rapatrier l’international italien. Mais l’atout de Chelsea reste sa puissance financière, susceptible de faire vaciller la concurrence transalpine. Attention toutefois : face à cet intérêt, Newcastle n’affiche a priori aucune nécessité de vendre. Le club du Nord de l’Angleterre s’était offert Tonali pour un montant record de 70 M€ en 2023, et son contrat court jusqu’en 2028. La balle reste donc dans le camp de la direction des Magpies, décidée à ne pas se laisser dicter son tempo.