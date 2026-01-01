À LA UNE DU 1 JAN 2026
[14:00]FC Barcelone Mercato : triple coup dur pour Goretzka (Bayern)
[13:27]Liam Rosenior sur le point de quitter Strasbourg !
[13:01]ASSE : Gomis revient sur son transfert à l’OL et ça fait mal !
[12:45]RC Lens : Toulouse a une revanche à prendre sur un Sang et Or
[12:23]PSG : au Brésil aussi, le club a réalisé un exploit historique
[12:00]OM : Aubameyang sanctionné !
[11:37]FC Barcelone Mercato : un intérêt pour Maza, révélation de la CAN ?
[11:02]ASSE : un Vert rabaisse Arsenal par rapport au Chaudron
[10:42]FC Barcelone Mercato : Neymar a clos le débat sur son retour
[09:58]PSG Mercato : le PFC en passe de devancer Campos pour une pépite de L1
Liam Rosenior sur le point de quitter Strasbourg !

Par Raphaël Nouet - 1 Jan 2026, 13:27
Liam Rosenior applaudissant les supporters du RC Strasbourg.
Enzo Maresca vient de démissionner de son poste d’entraîneur de Chelsea. Liam Rosenior (RC Strasbourg) est le grand favori pour lui succéder.

Nouvelle illustration de l’expression « Tout va très vite dans le football » avec la situation d’Enzo Maresca. L’été dernier, l’Italien était l’un des meilleurs entraîneurs du monde après avoir conduit Chelsea à la victoire au Mondial des Clubs. La prestation de ses joueurs, qui avaient surclassé l’inarrêtable PSG (3-0) en finale, avait impressionné tout le monde. Six mois plus tard, il démissionne de son poste. Sans victoire depuis trois matches en Premier League, il n’a pas survécu au nul décevant contre Bournemouth (2-2) à Stamford Bridge.

Chelsea veut aller vite

Là où l’information concerne le RC Strasbourg, c’est que le principal candidat pour lui succéder se nomme Liam Rosenior. Le travail du technicien anglais en Alsace n’est pas passé inaperçu aux yeux des décideurs de BlueCo. Il fait office de favori pour la succession de Maresca. Chelsea a tout intérêt à prendre une décision rapidement car le calendrier anglais est toujours chargé à cette période de l’année.

Ce serait un énorme coup dur pour le Racing, tant Rosenior réalise un travail remarquable depuis son arrivée à l’été 2024.

