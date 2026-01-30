La possible prolongation de Luis Enrique au PSG pourrait avoir une conséquence directe sur l’avenir d’Ousmane Dembélé (28 ans).

Ça bouge à Paris. Le PSG pourrait bientôt sceller l’avenir de deux de ses piliers, mais avec un lien direct entre eux : Luis Enrique et Ousmane Dembélé. Selon Sport, l’Asturien se dit heureux à Paris. Le coach a trouvé dans la Ville Lumière un projet ambitieux, compétitif et parfaitement adapté à son style de jeu et de management.

Campos veut continuer avec Luis Enrique

Le nouveau contrat de Luis Enrique, qui pourrait l’engager jusqu’en 2030, est en cours de négociation mais pas encore finalisé. Dans le même temps, le contrat de Luis Campos, directeur sportif clé du PSG, expire également en juin 2030. Les deux hommes souhaiteraient aligner leur avenir : Campos veut continuer à travailler avec Luis Enrique, et le coach souhaite voir son futur sécurisé avant la fin de la saison afin de préparer la suivante sereinement.

L’avenir de Dembélé lié à Luis Enrique ?

Cette prolongation pourrait avoir un impact direct sur l’un des joueurs emblématiques du PSG : Dembélé. Toujours d’après Sport, l’avenir de l’attaquant français (28 ans) pourrait être positivement influencé par la décision de Luis Enrique. Un signal fort : si le coach reste, Dembélé pourrait, lui aussi, prolonger son aventure parisienne et continuer à évoluer dans un environnement qu’il connaît et dans lequel il se sent à l’aise. En clair, la stabilité du PSG cet été pourrait bien dépendre de la confirmation de Luis Enrique.