Un insider du PSG a lâché plusieurs grosses informations concernant le mercato hivernal, celui de l’été prochain mais également le nouveau stade voulu par le Qatar.

Dans la nuit, le compte X PSGInside-Actus a publié cinq grosses informations concernant le club de la capitale. La première, c’est qu’il ne faudra pas attendre de recrues d’ici lundi prochain, 20h, jouer de clôture du mercato hivernal : « Le PSG a très peu de chances de recruter cet hiver. L’effectif est jugé court, mais faute d’accord sur des cibles identifiées, le club a rapidement abandonné plusieurs pistes ». Mais ce sera bien différent l’été prochain. Le recrutement parisien aura alors une teinte lusitanienne : « Le PSG compte encore recruter portugais l’été prochain. En plus d’Anísio Cabral et Mora, Alberto Costa et Martim Fernandes figurent sur la short-list du club parisien. D’ailleurs Campos sera en mars à Porto ».

85% de chances de quitter le Parc des Princes ?

PSGInside-Actus assure que la direction parisienne a tiré les leçons de l’été dernier, quand seulement deux joueurs (Zabarnyi et Chevalier) sont venus renforcer l’effectif : « Le PSG sait qu’il ne pourra pas reproduire le mercato médiocre de l’été dernier. Des renforts sont attendus pour renouveler l’effectif et instaurer davantage de concurrence à certains postes clés. Paris va bouger cet été ». Il a également confirmé que le club voulait prolonger Luis Enrique, en fin de contrat en 2027 : « Des discussions devraient bientôt s’ouvrir entre le PSG et Luis Enrique pour une prolongation de contrat. Le club souhaite s’inscrire dans la continuité du projet sportif porté par l’entraîneur espagnol. Nasser ne veut pas le perdre… ».

Enfin, le dernier point concerne le dossier du stade. Et, mauvaise nouvelle pour les supporters parisiens, on s’achemine de plus en plus vers un départ du Parc des Princes : « Le PSG poursuit activement son projet de nouveau stade. Les chances d’un départ du Parc des Princes sont estimées à 85 %. Malgré d’éventuelles possibilité de propositions d’un futur maire , les Qatari veulent un stade qui leur appartienne ».