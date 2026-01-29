Le doute grandit au Real Madrid sur la capacité d’Alvaro Arbeloa à mener les Merengue au sommet. Pour lui succéder, la direction penserait à Unai Emery.

La défaite du Real Madrid à Lisbonne (2-4), hier, pourrait coûter cher à Alvaro Arbeloa. Car le Benfica aurait pu s’imposer beaucoup plus largement sans les exploits de Thibaut Courtois dans les buts. Un peu plus de deux semaines après avoir succédé à Xabi Alonso, l’ancien défenseur peine à donner un style de jeu clair à son équipe, qui reste dépendante des buts en cascade de Kylian Mbappé, encore auteur d’un doublé hier à la Luz, et des arrêts de son gardien. Pour le reste, c’est le néant, avec un Vinicius Jr et un Jude Bellingham toujours aussi loin de leur meilleur niveau.

Aston Villa ne laissera pas partir Emery avant la fin de la saison

La direction du Real Madrid chercherait déjà un nouvel entraîneur, au cas où… La priorité de Florentino Pérez est connue mais Jürgen Klopp n’a pas envie de sortir de sa retraite. Selon le journaliste de Marca Ramon Alvarez, le président merengue aurait désormais dans l’idée de recruter un technicien bien connu de Kylian Mbappé entre 2015 et 2017 : Unai Emery. En poste depuis novembre à Aston Villa, où il réalise un travail tellement bon que son équipe lutte pour le titre avec Arsenal et Manchester City, le Basque propose un jeu offensif et agressif.

Le seul bémol, c’est qu’Aston Villa ne le laissera pas partir en cours de saison, surtout alors que les résultats sont aussi bons. Ce serait donc plutôt une idée pour juin prochain… à condition qu’Arbeloa parvienne à redresser la barre et que la direction du Real ne soit pas contrainte de le remplacer d’ici là.