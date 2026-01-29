Kylian Mbappé était très remonté après la défaite du Real Madrid sur la pelouse du Benfica Lisbonne (2-4) hier. Pour lui, son équipe doit impérativement se montrer plus régulière.

Kylian Mbappé a encore fait le taf, hier, sur la pelouse de la Luz. L’attaquant a inscrit un doublé, permettant au Real Madrid de mener à la demi-heure de jeu, puis de réduire l’écart à 3-2 à la 58e. Mais ça n’a pas suffi aux Merengue pour ramener un résultat de Lisbonne. Avec cette défaite (2-4), ils terminent au pied du top 8 (9es) et vont devoir passer par les play-offs. Au-delà de ça, il y a l’impression laissée face au Benfica, celle d’une équipe qui n’en est pas une, trop dépendante des arrêts de Thibaut Courtois à un bout du terrain et des buts de Kylian Mbappé à l’autre. C’est sans doute ce qui a incité le natif de Bondy à sortir de sa réserve pour pousser un coup de gueule devant les médias.

« Ce n’est pas digne d’une équipe de champions »

« Je n’ai pas d’explication claire. Nous ne parvenons pas à avoir de la régularité dans notre jeu, c’est un problème que nous devons résoudre. On ne peut pas être bons un jour et pas le lendemain, ce n’est pas digne d’une équipe de champions. Ça fait un peu mal parce qu’on voulait profiter de février pour s’améliorer, mais nous méritons la position qui est la nôtre. Nous devons être plus réguliers. Il nous manque un peu de tout. Je ne vais pas dire que c’est seulement un problème d’attitude ou seulement de football, je pense que c’est un problème global. Et en Ligue des champions, chaque détail compte. Si tu ne viens pas avec tous les ingrédients pour gagner un match de ce niveau, tu te prends une raclée… »

Un problème récurrent pour le Real Madrid depuis l’arrivée de… Kylian Mbappé. Alors que son recrutement, à l’été 2024, devait être la cerise sur le gâteau d’un collectif fort et huilé, il a complètement grippé la machine. Le Français empile certes les buts mais nombre de ses partenaires ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes, comme s’ils étaient incapables de bien jouer quand il est présent. Carlo Ancelotti n’a pas réussi à résoudre ce casse-tête, Xabi Alonso non plus. Et Alvaro Arbeloa semble prendre le même chemin…