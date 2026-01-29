À LA UNE DU 29 JAN 2026
[09:05]FC Nantes Mercato : après Kwon, Lahdo aussi a trouvé preneur !
[08:48]Coup de Mou au Real Madrid, fête au FC Barcelone
[08:18]Mercato : le FC Nantes cherche un défenseur… mais en laisse partir un pour 150.000€ !
[08:03]CAN 2025 : les sanctions sont tombées, le Maroc et le Sénégal ont pris cher !
[07:41]ASSE : 2 révélations tombent sur l’arrivée de Montanier
[07:24]Real Madrid : l’énorme coup de gueule de Mbappé après Benfica
[07:08]PSG : après Newcastle, Riolo siffle la fin de la récréation
[06:50]OM : après le fiasco, Benatia détruit ses joueurs et épargne De Zerbi
[06:00]ASSE : Montanier OK pour remplacer Horneland, deux autres coachs toujours en course !
[05:30]PSG – OM : le prochain Classico avec des supporters marseillais au Parc, Rothen envoie du lourd !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid : l’énorme coup de gueule de Mbappé après Benfica

Par Raphaël Nouet - 29 Jan 2026, 07:24
💬 Commenter
Kylian Mbappé à genoux lors de Benfica-Real Madrid.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Kylian Mbappé était très remonté après la défaite du Real Madrid sur la pelouse du Benfica Lisbonne (2-4) hier. Pour lui, son équipe doit impérativement se montrer plus régulière.

Kylian Mbappé a encore fait le taf, hier, sur la pelouse de la Luz. L’attaquant a inscrit un doublé, permettant au Real Madrid de mener à la demi-heure de jeu, puis de réduire l’écart à 3-2 à la 58e. Mais ça n’a pas suffi aux Merengue pour ramener un résultat de Lisbonne. Avec cette défaite (2-4), ils terminent au pied du top 8 (9es) et vont devoir passer par les play-offs. Au-delà de ça, il y a l’impression laissée face au Benfica, celle d’une équipe qui n’en est pas une, trop dépendante des arrêts de Thibaut Courtois à un bout du terrain et des buts de Kylian Mbappé à l’autre. C’est sans doute ce qui a incité le natif de Bondy à sortir de sa réserve pour pousser un coup de gueule devant les médias.

« Ce n’est pas digne d’une équipe de champions »

« Je n’ai pas d’explication claire. Nous ne parvenons pas à avoir de la régularité dans notre jeu, c’est un problème que nous devons résoudre. On ne peut pas être bons un jour et pas le lendemain, ce n’est pas digne d’une équipe de champions. Ça fait un peu mal parce qu’on voulait profiter de février pour s’améliorer, mais nous méritons la position qui est la nôtre. Nous devons être plus réguliers. Il nous manque un peu de tout. Je ne vais pas dire que c’est seulement un problème d’attitude ou seulement de football, je pense que c’est un problème global. Et en Ligue des champions, chaque détail compte. Si tu ne viens pas avec tous les ingrédients pour gagner un match de ce niveau, tu te prends une raclée… »

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Un problème récurrent pour le Real Madrid depuis l’arrivée de… Kylian Mbappé. Alors que son recrutement, à l’été 2024, devait être la cerise sur le gâteau d’un collectif fort et huilé, il a complètement grippé la machine. Le Français empile certes les buts mais nombre de ses partenaires ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes, comme s’ils étaient incapables de bien jouer quand il est présent. Carlo Ancelotti n’a pas réussi à résoudre ce casse-tête, Xabi Alonso non plus. Et Alvaro Arbeloa semble prendre le même chemin…

Real MadridLigue des champions

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Ligue des champions, Real Madrid