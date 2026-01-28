À LA UNE DU 29 JAN 2026
[00:13]OM : De Zerbi demande pardon après l’élimination en Ligue des Champions
[00:00]PSG : Neves et Mendes chaperonnent deux pures bombes de la Fashion Week à Paris
[23:58]Ligue des champions : le FC Barcelone sort le grand jeu, le Real Madrid sombre malgré Mbappé
[23:34]OM : une élimination qui fera date, le but fou de Trubin en vidéo
[23:12]Ligue des champions : direction les barrages pour le PSG et Monaco, l’OM éliminé !
[22:35]Mercato : Karim Benzema va au clash avec Al-Ittihad, la Juventus se frotte les mains !
[22:20]FC Nantes Mercato : Kwon Hyeok-kyu, par ici la sortie !
[22:05]Real Madrid : Mbappé marque et s’offre un nouveau record
[22:00]ASSE : Horneland a essoré ses joueurs, la Ligue 1 l’a déjà condamné ! 
[21:30]ASSE : remonté à l’entraînement, Larsonneur essuie une volée de bois vert !
Real Madrid : Mbappé marque et s’offre un nouveau record

Par Laurent Hess - 28 Jan 2026, 22:05
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le Real Madrid est mené à la mi-temps sur le terrain du Benfica (1-2) mais Kylian Mbappé a inscrit un but qui lui permet d’effacer Cristiano Ronaldo des tablettes.

Dans une atmosphère électrique à Lisbonne, Kylian Mbappé brille de mille feux. En ouvrant le score, le numéro 7 du Real Madrid vient bousculer la hiérarchie des plus grands buteurs de l’histoire du tournoi. Cette soirée restera une page spéciale pour celui qui ne cesse de faire tomber les barrières.

Mbappé, meilleur buteur de l’histoire sur une phase de groupes

Douze buts en une seule phase de groupes. Le chiffre donne le vertige et propulse Mbappé devant tous les plus grands noms de la Ligue des Champions. C’est officiel, il détient désormais seul le record, évinçant un monstre sacré comme Cristiano Ronaldo. Cette réussite individuelle confirme la régularité et l’efficacité du Français sur la plus prestigieuse des scènes européennes.

Ce nouveau record n’est pas qu’une ligne dorée sur le palmarès de Mbappé. Il symbolise une passation de pouvoir générationnelle en Ligue des Champions. Son efficacité et sa capacité à répondre présent dans les moments clés installent le Français parmi les icônes de la compétition et font grandir l’attente autour de chacun de ses prochains matchs. Ce qui n’empêche pas le Real Madrid d’être mené 2-1 à la mi-temps…

Real MadridLigue des champions

