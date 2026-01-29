À LA UNE DU 29 JAN 2026
[09:05]FC Nantes Mercato : après Kwon, Lahdo aussi a trouvé preneur !
[08:48]Coup de Mou au Real Madrid, fête au FC Barcelone
[08:18]Mercato : le FC Nantes cherche un défenseur… mais en laisse partir un pour 150.000€ !
[08:03]CAN 2025 : les sanctions sont tombées, le Maroc et le Sénégal ont pris cher !
[07:41]ASSE : 2 révélations tombent sur l’arrivée de Montanier
[07:24]Real Madrid : l’énorme coup de gueule de Mbappé après Benfica
[07:08]PSG : après Newcastle, Riolo siffle la fin de la récréation
[06:50]OM : après le fiasco, Benatia détruit ses joueurs et épargne De Zerbi
[06:00]ASSE : Montanier OK pour remplacer Horneland, deux autres coachs toujours en course !
[05:30]PSG – OM : le prochain Classico avec des supporters marseillais au Parc, Rothen envoie du lourd !
Coup de Mou au Real Madrid, fête au FC Barcelone

Par Raphaël Nouet - 29 Jan 2026, 08:48
José Mourinho assistant depuis la touche au match entre le Benfica et le Real Madrid.
La dernière journée du tour de Ligue de la C1 a été très profitable au FC Barcelone, qui a intégré le top 8 envoyant directement en 8es de finale, alors que le Real Madrid en est sorti.

Marca : leçon de Mou

Marca reconnaît l’énième coup de génie de José Mourinho, qui a permis au Benfica de largement dominer le Real Madrid (4-2) hier soir, se qualifiant ainsi in extremis pour les play-offs alors que les Merengue tombaient du Top 8.

AS : Madrid au sol

Il n’y a pas que le Real qui a chuté hier : l’Atlético aussi s’est incliné, à domicile, face à Bodo/Glimt (1-2) ! Le pire, pour les Merengue, c’est qu’ils pourraient retrouver le Benfica lors des play-offs !

Sport : fête et calvaire

Sport a coupé sa une en deux avec, à gauche, Raphinha célébrant un but et, à droite, Mbappé dépité. Le Barça qui rigole, le Real qui pleure, c’est l’image de la soirée de Champions League d’hier !

Mundo Deportivo : remontada top

MD insiste sur le fait qu’une fois de plus, le Barça s’est retrouvé mené, hier par le FC Copenhague, mais a trouvé les ressources pour renverser la vapeur. Alors qu’à l’inverse, le Real a une fois de plus mené et a fini par s’incliner…

