Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

La dernière journée du tour de Ligue de la C1 a été très profitable au FC Barcelone, qui a intégré le top 8 envoyant directement en 8es de finale, alors que le Real Madrid en est sorti.

Marca : leçon de Mou

Marca reconnaît l’énième coup de génie de José Mourinho, qui a permis au Benfica de largement dominer le Real Madrid (4-2) hier soir, se qualifiant ainsi in extremis pour les play-offs alors que les Merengue tombaient du Top 8.

AS : Madrid au sol

Il n’y a pas que le Real qui a chuté hier : l’Atlético aussi s’est incliné, à domicile, face à Bodo/Glimt (1-2) ! Le pire, pour les Merengue, c’est qu’ils pourraient retrouver le Benfica lors des play-offs !

Portada Diario As

Jueves 29-01-2026 pic.twitter.com/PfZJ7VgINs — TodoDeporte (@TodoDeport39783) January 29, 2026

Sport : fête et calvaire

Sport a coupé sa une en deux avec, à gauche, Raphinha célébrant un but et, à droite, Mbappé dépité. Le Barça qui rigole, le Real qui pleure, c’est l’image de la soirée de Champions League d’hier !

Portada Diario Sport

Jueves 29-01-2026 pic.twitter.com/hvWY7siSyq — TodoDeporte (@TodoDeport39783) January 29, 2026

Mundo Deportivo : remontada top

MD insiste sur le fait qu’une fois de plus, le Barça s’est retrouvé mené, hier par le FC Copenhague, mais a trouvé les ressources pour renverser la vapeur. Alors qu’à l’inverse, le Real a une fois de plus mené et a fini par s’incliner…