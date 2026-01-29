La dernière journée du tour de Ligue de la C1 a été très profitable au FC Barcelone, qui a intégré le top 8 envoyant directement en 8es de finale, alors que le Real Madrid en est sorti.
Marca : leçon de Mou
Marca reconnaît l’énième coup de génie de José Mourinho, qui a permis au Benfica de largement dominer le Real Madrid (4-2) hier soir, se qualifiant ainsi in extremis pour les play-offs alors que les Merengue tombaient du Top 8.
AS : Madrid au sol
Il n’y a pas que le Real qui a chuté hier : l’Atlético aussi s’est incliné, à domicile, face à Bodo/Glimt (1-2) ! Le pire, pour les Merengue, c’est qu’ils pourraient retrouver le Benfica lors des play-offs !
Sport : fête et calvaire
Sport a coupé sa une en deux avec, à gauche, Raphinha célébrant un but et, à droite, Mbappé dépité. Le Barça qui rigole, le Real qui pleure, c’est l’image de la soirée de Champions League d’hier !
Mundo Deportivo : remontada top
MD insiste sur le fait qu’une fois de plus, le Barça s’est retrouvé mené, hier par le FC Copenhague, mais a trouvé les ressources pour renverser la vapeur. Alors qu’à l’inverse, le Real a une fois de plus mené et a fini par s’incliner…