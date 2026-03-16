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FRANCE

OM : McCourt s’est offert un renfort totalement inattendu lié à la vente !

Par Bastien Aubert - 16 Mar 2026, 12:11
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Une rumeur a enflammé les réseaux : l’OM aurait une « armée numérique » pour contrôler les discussions en ligne. La réalité est plus simple et stratégique : le club phocéen a recruté Manu Lonjon pour une mission de veille digitale et de social listening.

Une polémique est née ces derniers jours autour d’un article de La Provence consacré à Medhi Benatia. Certains internautes ont rapidement évoqué l’existence d’une « armée numérique » à l’Olympique de Marseille chargée de manipuler les discussions en ligne. Mais la vérité est bien plus simple.

Lonjon, spécialiste des transferts, à l’OM ! 

Depuis l’été dernier, Le Phocéen croit savoir que le club marseillais fait appel à un prestataire pour effectuer une veille numérique. L’objectif ? Observer ce qui se dit sur les réseaux sociaux pour identifier rapidement rumeurs, attaques ou informations erronées concernant l’OM. Dans ce cadre, Manu Lonjon, figure bien connue des transferts, a été sollicité pour apporter son expertise. Contrairement à ce que certains ont imaginé, sa mission n’a rien d’offensif. Il s’agit de social listening, une pratique désormais classique dans les grandes entreprises et clubs professionnels. L’idée est simple : analyser les discussions en ligne pour anticiper les polémiques, repérer les rumeurs et mesurer la perception du club auprès du public.

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Place nette pour la vente 

À Marseille, cette démarche s’explique notamment par la multiplication de fausses informations, notamment autour d’une hypothétique vente du club à des investisseurs étrangers. Manu Lonjon, habitué des coulisses du football, possède un réseau solide et une expérience médiatique reconnue, ayant collaboré avec Yahoo Sport, Eurosport ou L’Équipe du Soir. Sa connaissance des transferts et des réseaux sociaux en a fait un choix naturel pour ce rôle stratégique à l’OM.

Aucune armée numérique à l’OM ?

Du côté du club, le message est clair : il n’existe aucune armée numérique offensive. La mission de Manu Lonjon se limite à observer et analyser les conversations en ligne pour mieux comprendre l’environnement numérique autour de l’OM. Dans un monde où les réseaux sociaux influencent fortement l’opinion publique, ce type de veille est devenu un outil incontournable pour sécuriser l’image et anticiper les polémiques.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

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