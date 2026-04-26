OM Mercato : c’est confirmé entre Greenwood et le Paris FC !

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Ce dimanche, le quotidien espagnol As confirme l’information de But Football Club d’il y a trois jours selon laquelle le Paris FC est intéressé par Mason Greenwood (OM, 24 ans) en vue du prochain mercato.

Le dossier Mason Greenwood a pris une nouvelle dimension à l’OM. Alors que l’information lancée par But! ce jeudi a fait du bruit, elle est désormais validée par une source de poids : AS. Le média espagnol confirme ce dimanche que le Paris FC s’est bel et bien positionné sur l’attaquant anglais en vue du mercato estival. Un intérêt qui peut surprendre mais qui est désormais bien réel.

Un prix revu à la baisse ?

Toujours dans les colonnes d’AS, José Félix Díaz lâche une autre bombe sur l’avenir de Greenwood. Selon le directeur de la rédaction du quotidien madrilène, que nous ne sommes pas en mesure de confirmer, le départ de l’attaquant de l’OM serait même quasiment acté !

« Greenwood partira au mercato et les analystes parlent d’un prix oscillant entre 40 et 50 millions d’euros, tarif qui pourrait baisser en cas de non qualification en Ligue des Champions. » Un élément clé dans ce dossier complexe.

Car jusqu’ici, la valeur estimée du joueur de 24 ans tourne autour de 55 millions d’euros (source : Transfermarkt au 26 avril 2026). Une baisse potentielle qui pourrait rebattre les cartes et donc ouvrir la porte à des clubs de deuxième plan, comme le Paris FC.

Le PFC à l’affût mais prudent

Avec une enveloppe allouée au recrutement estival déjà bien calibrée, le Paris FC n’avancerait pas à l’aveugle dans le dossier Greenwood. L’objectif serait clair : anticiper un possible départ d’Ilan Kebbal, très courtisé sur le marché des transferts… notamment à l’étranger.

Dans cette optique, la stratégie reste prudente mais cohérente avec les moyens du club de la capitale, forcément plus ambitieux pour sa deuxième saison dans l’élite. Du côté de l’OM, on reste attentif mais rien ne garantit que le joueur soit séduit par ce projet.

Autre information majeure révélée par le chevronné José Félix Díaz : le choix sportif de Greenwood. « Greenwood a refusé plusieurs offres l’été dernier pour disputer la Ligue des Champions avec l’OM. Le dernier club à taper à la porte est le Paris FC », conclut notre confrère espagnol.

Greenwood voulait la Ligue des Champions

Un détail loin d’être anodin. L’international anglais avait fait de la Ligue des Champions une priorité. Si l’OM venait à ne pas se qualifier pour la C1 en fin de saison, cela pourrait accélérer son départ… mais aussi compliquer un transfert vers un club qui n’offre pas cette vitrine européenne.

Aujourd’hui, AS vient toutefois confirmer une donnée claire : le Paris FC est bel et bien attentif à la situation de Greenwood.

Mais entre l’ambition du PFC, les exigences financières de l’OM et les aspirations sportives du joueur, l’équation reste complexe… comme elle l’a finalement toujours été.

Bastien Aubert