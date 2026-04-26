OM Mercato : le point complet sur le dossier Mason Greenwood 

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

L’avenir de Mason Greenwood (OM, 24 ans) fait débat. But Football Club apporte des précisions sur ce dossier complexe en vue du prochain mercato estival.

Jeudi, But! a révélé un intérêt du Paris FC pour Mason Greenwood. Une offre et, surtout, une opération séduction autour de la star de l’OM seraient imaginées pour l’attirer cet été. Comme pour tout dossier du mercato, rien n’indique, à ce stade, qu’elle se concrétise. Comme déjà indiqué, l’offre n’aurait d’ailleurs, en l’état, aucune chance de convaincre l’OM, plutôt gourmand pour lâcher sa star anglaise (15 buts, 6 passes décisives en L1).

Greenwood, une indemnité hors marché jamais envisagée

Le PFC sait qu’il ne pourra pas monter beaucoup plus haut, surtout quand on sait que, comme L’Équipe l’assure ce dimanche, l’enveloppe allouée au recrutement estival serait comprise entre « 35 et 50 millions d’euros. » But! confirme cette fourchette de base – qui peut fluctuer selon les départs – et précise que le Paris FC n’a jamais eu l’intention de casser sa tirelire pour Greenwood, en matière d’indemnités de transfert pures.

Pour une raison très simple : la valeur de Greenwood sur le marché (Transfermarkt) est aujourd’hui de 55 millions d’euros. À moins d’une fin de saison tonitruante du joueur de 24 ans, elle ne devrait pas énormément évoluer (qui a parlé de 100 M€ ?). Comme déjà indiqué, la stratégie initiale du PFC pourrait plutôt être axée sur des arguments auprès du joueur, stratégie déjà maintes fois éprouvée dans l’univers du mercato.

Quel avenir pour Kebbal ?

Autre point important, par ricochet, dans ce dossier complexe : le cas Ilan Kebbal. Si le PFC ambitionne de conserver son Marseillais, il n’est pas sans connaître les nombreux intérêts qu’il suscite après sa brillante saison en L1 (9 buts et 4 passes décisives). Comme But! l’a indiqué le 4 avril, la liste de ses prétendants est déjà bien fournie. Le 17 avril, L’Équipe a confirmé la belle cote de Kebbal sur le marché des transferts.

Le quotidien sportif a ajouté que son prix de départ avait été fixé entre 12 et 15 M€ et que, à 27 ans, l’intéressé pourrait avoir envie d’ailleurs. Preuve que l’hypothèse d’un départ cet été est envisagée. Mécaniquement, en cas de départ de son ailier droit titulaire, l’enveloppe allouée au recrutement pourrait gonfler. Serait-il alors incongru pour le club français le plus fortuné (hors-PSG) et ambitieux que le Paris FC de se pencher sur son meilleur remplaçant potentiel (hors-PSG) en Ligue 1 ? S’il semble évident que l’opération sera difficile à concrétiser, à date, c’est la vraie question à se poser.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)