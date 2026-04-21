Mis à l’écart par le Stade de Reims, même si le club refuse de l’admettre, l’ancien défenseur du FC Nantes Nicolas Pallois a vécu un nouvel épisode humiliant.

Parti l’été dernier de Nantes, Nicolas Pallois ne s’attendait pas à vivre une telle galère avec le Stade de Reims. Tout s’est bien passé au départ avec le club champenois, où il était titulaire et dont il était le capitaine. Mais à partir de la mi-janvier, après une défaite à Troyes (1-2), tout est parti de travers. Ecarté par l’entraîneur, Karel Geraerts, le grand défenseur central n’a plus disputé une seule minute depuis. Pire, il a fait l’objet d’une drôle de rumeur il y a deux semaines, que nous avions relayé sur notre site.

Même avec plusieurs absences en défense, il ne joue pas !

Le compte X Reims VDT avait assuré qu’à l’occasion du match nul contre Boulogne (0-0) à Delaune le 4 avril, Nicolas Pallois, qui avait suivi la rencontre dans une loge, avait reçu un texto de la part de la direction pour lui signifier qu’il devait se trouver un nouveau club et qu’il ne rejouerait plus de la saison. Le Stade de Reims avait démenti cette information dans la foulée mais force est de constater que la situation de Pallois n’a pas évolué. Au contraire ! Alors que son remplaçant, Elie N’Tamon, était suspendu face au Red Star (3-2), l’ancien Nantais n’a même pas été convoqué pour la partie !

Le Stade de Reims conserve une chance de remonter puisqu’il est 4e et devrait participer aux play-offs. Mais l’ambiance y est pesante, les ultras ayant voulu agresser les joueurs après un match à Laval. Même s’il y a remontée, les chances de voir Nicolas Pallois rester en Champagne la saison prochaine sont quasi-nulles. Pourrait-il retourner au FC Nantes, qui devrait être relégué ?

🔴⚪️ Reims – Red Star



Nicolas Pallois était toujours absent du groupe malgré la suspension de N’Tamon



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Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

02/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2