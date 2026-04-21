Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, a fait savoir qu’il pourrait se tourner devant les tribunaux pour obtenir réparation après les erreurs d’arbitrage du match contre Brest (1-1).

Ce mardi, les sanctions de la commission de discipline contre Dehmaine Tabibou et Vahid Halilhodzic sont tombées. Le milieu offensif a été blanchi de son expulsion contre Brest (1-1) mais son entraîneur, qui a vu rouge après un coup de sang, a écopé de quatre matches de suspension. Ce soir sur RMC, le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, a vidé son sac après ces erreurs qu’il juge préjudiciables. Car, pour lui comme pour son entraîneur, les Canaris auraient gagné s’ils avaient joué à dix. Au lieu de quoi ils ont été rejoints dans les arrêts de jeu. Waldemar Kita annonce qu’il pourrait porter plainte…

« Je suis en train de travailler avec les avocats… »

« Je suis profondément choqué par cette décision de la commission de discipline qui est une profonde injustice pour le club. Le FC Nantes est doublement victime d’une très grave erreur d’arbitrage reconnue par l’arbitre lui-même. C’est important. On peut lui dire bravo parce qu’il l’a reconnu. Quand on regarde la vidéo de la VAR, on comprend très bien pourquoi ils ont été si longs. Et je dirais quelque part qu’ils n’étaient presque pas d’accord entre eux. Mais il n’y a qu’un arbitre par la suite qui prend la décision. Les conséquences sont désastreuses, mais vraiment désastreuses pour le club. Ce match était crucial, capital pour nous, pour le moral, mais aussi évidemment pour rester en Ligue 1. Et deuxième injustice, la sanction totalement disproportionnée, je dis bien disproportionnée, à l’encontre du coach qui se voit infliger une suspension pour quatre matchs fermes. »

« Bien sûr qu’on aimerait le faire. Mais le championnat se termine dans un mois et demi. Je fais appel. Ça va m’apporter quoi ? Et vous savez ce qu’on dit quand vous faites appel ? Vous prenez une double sanction. En revanche il y a d’autres choses à faire. Je suis en train de travailler avec les avocats, de quelle façon on peut aider et approfondir ce sujet qui est quand même très grave. »

🗣️ Waldemar Kita réagit en exclusivité pour RMC Sport aux décisions arbitrales lors de Nantes-Brest et aux sanctions prises par la Commission de discipline de la LFP contre Vahid Halilhodzichttps://t.co/GlCGvSQ4gG pic.twitter.com/KXuyNvzYyH — RMC Sport (@RMCsport) April 21, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

02/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2