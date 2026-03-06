ASSE, FC Nantes Mercato – INFO BUT! : un international français s’éloigne des deux clubs

À seulement 20 ans, Ewen Jaouen attire l’attention. Mais alors que plusieurs clubs de Ligue 1 seraient annoncés sur le gardien du Stade de Reims, la réalité serait bien différente en coulisses.

Il n’a que 20 ans et déjà une belle cote. Le jeune gardien Ewen Jaouen, formé à Guingamp actuellement au Stade de Reims, est en train de se faire un nom dans le paysage du football français. International chez les jeunes avec l’Équipe de France U20, le portier a surtout franchi un cap lors de son prêt à Dunkerque durant la saison 2024-2025. Un passage décisif qui lui a permis de gagner en maturité et en confiance.

L’entourage de Jaouen fait monter la sauce

De retour au Stade de Reims, Jaouen s’est progressivement imposé dans les cages champenoises cette saison en Ligue 2, confirmant les espoirs placés en lui depuis plusieurs années.Forcément, ce genre d’ascension rapide attire les regards. Selon plusieurs rumeurs liées au mercato, l’ASSE, le FC Nantes et le Toulouse FC suivraient de près le profil du jeune portier.

Mais en réalité, ces pistes seraient très largement exagérées. D’après les informations de But!, aucun de ces clubs n’a réellement avancé sur le dossier. En interne, la priorité est surtout ailleurs : une prolongation de contrat est actuellement en discussion entre Jaouen et le Stade de Reims. L’actuel bail du gardien court déjà jusqu’en juin 2028, mais les négociations viseraient à améliorer ses conditions salariales.

Une prolongation bientôt scellée ?

Toujours selon nos sources, les rumeurs d’intérêts venus de Ligue 1 auraient surtout été alimentées par l’entourage du joueur. Une stratégie classique dans le football moderne : faire fuiter de supposés courtisans pour mettre la pression sur les dirigeants et accélérer les discussions.

Et visiblement, la manœuvre pourrait bien porter ses fruits. En coulisses, les discussions avancent dans le bon sens et Ewen Jaouen serait désormais en position favorable pour obtenir une revalorisation significative de son contrat. Une information d’ailleurs appuyée par L’Équipe dans son édition du jour. De quoi confirmer qu’à Reims, on compte bien miser sur lui pour l’avenir.

Bastien AUBERT

