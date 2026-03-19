S’il ne serait pas contre l’idée de prolonger à l’ASSE, c’est bel et bien à la mairie que Brice Maubleu (36 ans) a rempilé !

À 36 ans, Brice Maubleu prouve qu’il peut gérer plusieurs carrières en parallèle. Si le gardien stéphanois n’exclut pas l’idée de prolonger son aventure avec l’ASSE, où il arrive en fin de contrat, c’est dans la sphère politique locale qu’il a officiellement rempilé ce week-end.

Maubleu réélu au premier tour

En effet, lors du conseil municipal de Bernin, Maubleu a été réélu dès le premier tour. Candidat sur la liste de la maire sortante, Anne-Françoise Besson, le gardien de l’ASSE a conservé son mandat avec un score net de 71,32 % des voix, un véritable plébiscite. Cette double vie, entre football et engagement citoyen, illustre la polyvalence et l’ancrage local de Brice Maubleu. Sur le terrain, il reste un gardien expérimenté et un pilier pour l’ASSE, tandis qu’en dehors, il participe activement à la vie de sa commune.

Une double vie active assumée

Pour les supporters stéphanois, c’est un signal fort : malgré les rumeurs et l’âge avancé pour un gardien, le portier de 36 ans reste un visage familier et engagé, capable de représenter les Verts autant dans les cages que dans la vie locale. Avec cette réélection à la mairie, Brice Maubleu ajoute donc une corde à son arc et montre que son influence dépasse largement les frontières du Stade Geoffroy-Guichard.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2