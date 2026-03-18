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Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si une rumeur annonce un retour potentiel de Mathis Amougou (RC Strasbourg, 20 ans) à l’ASSE au mercato estival, les supporters des Verts n’en veulent pas !

La rumeur fait déjà du bruit. Un retour de Mathis Amougou (RC Strasbourg, 20 ans) à l’ASSE cet été ? Les supporters des Verts ne veulent clairement pas en entendre parler. Sur X, le débat s’enflamme et les avis des fans stéphanois sont sans appel.

« La honte s’ils le font revenir »

« Ça sent surtout « l’entourage » qui essaie de placer le joueur là non ? », questionne Lagreenitude, reflétant un scepticisme partagé par de nombreux fans. « Mauvaise idée de le faire revenir », tranche Rémi Mondon. Pour certains, l’idée même d’un retour d’Amougou à l’ASSE est inconcevable. « La honte s’ils le font revenir, ça fait 2 ans qu’ils jouent plus beaucoup en plus », renchérit Rachid Patulacci.

Le sujet Amougou enflamme le peuple vert

« Non merci », conclut Roberto Raggio. Et les échanges continuent, signe que le sujet est loin d’être neutre pour le public stéphanois. L’opinion des supporters semble claire : l’ASSE n’a pas intérêt à relancer ce dossier, au risque de provoquer une fronde dès l’ouverture du mercato.

Entre attentes des fans et stratégies du club, le retour d’Amougou apparaît pour l’instant comme une piste bien mal accueillie, à manipuler avec prudence.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2