Le sémillant Patrick Guillou a livré son analyse du match nul de l’ASSE à Grenoble en Ligue 2 (0-0).

Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, l’ASSE s’est transformée. Les Verts ne sont plus le bloc vulnérable des saisons passées et les résultats s’en ressentent. Grâce à un staff audacieux, la défense stéphanoise s’est structurée pour agir avant la menace. Les joueurs réduisent les espaces, pressent haut et optimisent leurs efforts pour ne plus s’épuiser inutilement.

Comme l’explique Patrick Guillou dans Le Progrès, « à la perte du ballon, l’ASSE s’organise mieux. Les défenseurs, autrefois désorientés, ne courent plus comme des poules affolées à la vue du loup. Ils font face au jeu, se structurent avant même que l’attaque adverse n’atteigne la ligne médiane. » Cette approche rationnelle assure à la fois gain d’énergie et efficacité maximale.

Progrès collectifs et cohésion

La force des Verts ne tient pas qu’à l’individualité, mais au collectif. Du gardien à l’avant-centre, chaque joueur participe à la récupération et à la maîtrise du tempo adverse. La défense n’est plus subie, elle est proactive. Guillou souligne : « La récupération se fait collectivement. Bien défendre, ce n’est pas juste parer des coups… c’est aussi savoir en porter. »

Les arrêts décisifs de Brice Maubleu

Les arrêts décisifs de Brice Maubleu à Grenoble (0-0), illustrent à merveille cette confiance retrouvée. Plus solide que jamais, l’ASSE assoit aujourd’hui ses ambitions sur son arrière-garde. Les adversaires le savent : forcer le verrou stéphanois relève de l’exploit. Ce socle permet aussi de bâtir sereinement les phases offensives, de se projeter sans appréhension, car la base est stable. Cette mentalité défensive, loin d’être réductrice, libère l’équipe.

Guillou valide l’effet Montanier

Comme le résume Guillou, « ce n’est pas paradoxal de penser qu’avoir une mentalité défensive permet aussi de gagner des matches ou de ne pas les perdre ». Avec cette régularité aux portes de l’été, l’ASSE se positionne comme un prétendant solide à la promotion en Ligue 1 en fin de saison.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2