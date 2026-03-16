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Si l’ASSE a été accrochée à Grenoble (0-0), les Verts ont reçu des nouvelles encourageantes avant de recevoir Annecy (samedi, 20h).

Un nul qui cache de très bonnes nouvelles. Accrochée sur la pelouse du Grenoble Foot 38 (0-0), l’ASSE a peut-être laissé filer deux points, mais les Verts ont surtout confirmé leur incroyable solidité défensive. Avant la réception d’Annecy samedi (20h), les signaux sont même extrêmement positifs pour le club stéphanois.

Une défense devenue la meilleure d’Europe en 2026

Si l’attaque stéphanoise, pourtant la meilleure de Ligue 2, est restée muette au Stade des Alpes, l’essentiel est ailleurs. Les Verts ont signé un nouveau clean sheet, le 11e de la saison. Depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc, la transformation défensive est spectaculaire : il s’agit déjà du quatrième match sans encaisser de but sous ses ordres.

Le contraste est saisissant. À la fin de la phase aller de Ligue 2, l’ASSE possédait l’une des pires défenses du championnat avec 25 buts encaissés. Seuls EA Guingamp, Amiens SC et US Boulogne faisaient pire. Mais en 2026, tout a changé. Sur les dix matches disputés cette année, l’ASSE est tout simplement l’équipe qui a encaissé le moins de buts parmi les clubs de première et deuxième division des cinq grands championnats européens.

Annecy, le mauvais souvenir à effacer

Le calendrier offre d’ailleurs une occasion parfaite de confirmer cette renaissance défensive. Samedi, les Verts recevront FC Annecy à Geoffroy-Guichard (20h). Un adversaire qui rappelle pourtant un très mauvais souvenir. Lors du match aller en Haute-Savoie, l’ASSE avait subi une lourde défaite 4-0, la plus large concédée par Eirik Horneland cette saison en championnat. Depuis, le visage des Stéphanois a totalement changé.

Le maintien officiellement assuré

Autre excellente nouvelle passée presque inaperçue après le match nul à Grenoble (0-0) : ce point suffit désormais à assurer officiellement le maintien des Verts en Ligue 2. Les équipes actuellement relégables ne peuvent plus mathématiquement revenir sur l’ASSE au classement. Un soulagement pour le club stéphanois, qui peut désormais aborder la fin de saison avec beaucoup plus de sérénité… et peut-être viser le titre en Ligue 2.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2