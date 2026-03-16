ASSE : les supporters ont pris cher à Grenoble, Maubleu n’y est pas pour rien

Dans un duel très attendu de la 27ᵉ journée de Ligue 2, l’ASSE n’a pas réussi à s’imposer à l’extérieur face à Grenoble, concédant un nul 0‑0 après une rencontre où les Stéphanois ont eu leurs occasions mais ont manqué d’efficacité offensive.

Au Stade des Alpes, les Verts ont vu leur série s’arrêter malgré une domination territoriale à certains moments du match. C’est surtout la performance du gardien stéphanois Brice Maubleu, opposé à son ancien club, qui a focalisé l’attention après le coup de sifflet final. Le portier de 36 ans était titulaire avec la blessure de Gautier Larsonneur. Très critiqué pour ses prestations cette saison en Coupe de France, Maubleu a répondu sur le terrain avec 3 arrêts contre le GF38.

“Ça fera fermer la bouche à certaines personnes” : L’analyse de Rizzetto

En conférence de presse, Franck Rizzetto, l’entraîneur grenoblois, a commenté avec franchise le rôle de Maubleu dans le résultat. S’il a salué la solidité de son groupe, il n’a pas caché son admiration pour le portier adverse :

« On est tombé sur un très grand gardien, apparemment il était décrié. Je pense qu’il y en a beaucoup qui ne doivent pas connaître les qualités de Brice Maubleu. Il l’a prouvé ce soir, ça fera fermer la bouche à certaines personnes. »

Cette sortie médiatique démontre le respect que Rizzetto porte à la prestation du Stéphanois, qu’il juge déterminante pour Saint‑Étienne dans ce match piège. À travers cette déclaration, Rizzetto pointe clairement du doigt certains supporters stéphanois, pas tendres avec Maubleu et ses prestations.

Une ASSE imperméable mais sans but…

Malgré plusieurs tentatives et une possession de balle souvent en faveur des Verts, Saint‑Étienne n’a pas trouvé la faille. Grenoble, porté par une organisation défensive solide, n’a pas concédé de but, privant ainsi les hommes de Philippe Montanier d’une victoire précieuse.

Selon Rizzetto, son équipe est parvenue à neutraliser une équipe stéphanoise capable de marquer régulièrement :

« On n’a pas pris de but, contre une équipe qui en marquait deux en moyenne depuis l’arrivée de Philippe Montanier. »

Cette référence à la dynamique offensive de l’ASSE met en avant l’enjeu du match pour les Grenoblois, et la frustration d’un nul sans buts malgré une prestation encourageante.

Maubleu, le retour d’une figure désormais stéphanoise

Le gardien Brice Maubleu, longtemps capitaine indiscutable du GF38 avant de rejoindre Saint‑Étienne à l’été 2024, a été au centre des débats. Son retour dans l’Isère face à son ancien public était un moment fort, et sa performance a été décisive pour les Stéphanois.

Pour l’ASSE, conserver une solidité défensive dans un tel contexte, face à une équipe joueuse comme Grenoble, est un point à retenir. Mais l’équipe doit encore progresser dans la finition pour espérer revenir dans la course au haut de tableau.