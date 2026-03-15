ASSE : Montanier dévoile ses gros chantiers avant Annecy

L’AS Saint-Étienne a laissé filer une belle opportunité ce week-end. Après une série impressionnante de cinq victoires consécutives depuis l’arrivée de Philippe Montanier, les Verts ont été accrochés sur la pelouse du Grenoble Foot 38 (0-0). Une prestation globalement décevante qui rappelle que la route vers la montée en Ligue 1 reste semée d’embûches. Malgré ce coup d’arrêt, l’entraîneur stéphanois a préféré adopter un discours lucide et constructif, pointant plusieurs axes d’amélioration essentiels pour la fin de saison.

« On a été en dessous de nos standards » : un constat sans détour

Face à une équipe grenobloise accrocheuse et portée par son public, l’ASSE s’en est plutôt bien sortie en repartant avec un point. Les Stéphanois ont longtemps manqué d’inspiration dans le dernier tiers, s’en remettant à un Brice Maubleu décisif à deux reprises, notamment devant Jessy Benet.

Au coup de sifflet final, Philippe Montanier n’a pas cherché d’excuses :

« On a été en dessous de nos standards. On a fait de mauvais choix dans le dernier tiers offensif. »

Un constat clair qui traduit les difficultés rencontrées dans l’animation offensive. Les Verts ont peiné à créer du danger et à concrétiser leurs temps forts, une lacune qui pourrait coûter cher dans une fin de saison où chaque point pèse lourd.

Le pari tactique Davitashvili en numéro 10 n’a pas payé

Pour tenter de forcer la décision, le technicien stéphanois a procédé à un changement offensif peu après l’heure de jeu. Miladinovic a laissé sa place à Duffus, tandis que Zuriko Davitashvili était repositionné en numéro 10.

« Zuriko a l’habitude de jouer dans ce rôle avec la Géorgie. C’était un coaching offensif car on avait la volonté de gagner. Mais la volonté ne suffit pas toujours. »

Une tentative audacieuse qui n’a finalement pas porté ses fruits. Davitashvili n’a pas réussi à peser dans l’axe, tandis que Lucas Stassin a vécu une soirée compliquée. Cardona, de son côté, s’est montré trop intermittent pour réellement inquiéter la défense iséroise.

Une série positive à préserver malgré tout

Malgré la frustration, Montanier refuse de dramatiser. Le point pris à Grenoble permet à l’ASSE de rester solidement installée dans le haut du classement.

« Chaque point est précieux. On continue d’avancer et je signe pour que tous les six matchs, on fasse cinq victoires et un nul. »

Le coach retient également plusieurs motifs de satisfaction : la prestation « déterminante » de Brice Maubleu, la solidité défensive symbolisée par un troisième clean sheet consécutif, et les nouvelles rassurantes concernant la blessure de Julien Le Cardinal.

Mais le message reste clair : les Verts devront montrer un tout autre visage dès la réception d’Annecy. Apparue émoussée dans les Alpes, l’équipe devra fournir un dernier gros effort avant la trêve internationale, une pause qui arrive à point nommé pour recharger les batteries.

Dans une Ligue 2 plus serrée que jamais, ce nul sert de rappel : l’ASSE avance, mais elle n’a pas encore totalement trouvé la maîtrise nécessaire pour dominer ses adversaires. La montée reste en ligne de mire… à condition de corriger rapidement ces imperfections.