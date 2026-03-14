Grenoble – ASSE : les notes des Verts

L’ASSE aurait pu prendre les commandes de la Ligue 2 ce samedi soir mais elle a dû partager les points à Grenoble (0-0) où Maubleu a été décisif et où Le Cardinal s’est blessé en fin de match. Voici nos notes pour les hommes de Philippe Montanier…

MAUBLEU (7)

Bien protégé par sa défense, il a eu peu de travail en première mi-temps mais il a sorti une parade à bout portant décisive devant Diaby (47e). Et surtout une autre, du bout des doigts, sur une frappe de Benet (47e). Décisif, sous les yeux de Larsonneur. Et sauvé sur sa ligne par Boakye (94e).

PEDRO (4,5)

Diaby, buteur à l’aller, l’a obligé à défendre. Ce qu’il a plutôt bien fait même si le Stéphanois a eu une grosse occasion (47e). Il a fini dans l’axe après la blessure de Le Cardinal et a provoqué une grosse occasion grenobloise en ratant un contrôle (88e).

LE CARDINAL (6)

Capitaine en l’absence de Larsonneur, Le Cardinal a confirmé ses dispositions. Serein, appliqué, il a bien défendu, bien relancé, et aurait pu marquer de la tête (41e). Mais il est sorti blessé, remplacé par APPIAH. La tuile de la soirée, vu son rendement depuis son arrivée…

NADE (6)

Le premier tir cadré des Verts est venu d’une de ses montées (13e). Costaud défensivement, il n’a rien laissé passer et sorti des ballons chauds. Capitaine à la sortie de Le Cardinal.

OLD (5)

Zahui lui a posé quelques soucis en début de rencontre mais il s’est vite ressaisi. Il a encore fait son match même si Zahui a déjoué sa surveillance pour servir Diaby (47e) et qu’il n’a pas toujours fait les bons choix offensivement.

KANTE (5)

Présent à la récupération, il a tenter de verrouiller le milieu de terrain. Averti pour une faute de main (28e), il a été précieux, à défaut d’être brillant.

BOAKYE (6)

Boakye a encore livré un bon match. Chacune de ses prises de balle a permis de fluidifier le jeu. Surtout, il a effectué un sauvetage sur sa ligne dans le temps additionnel ! (94e)

MILADINOVIC (4), puis DUFFUS

Encore préféré à Moueffek, Miladinovic a rendu une petite copie. Hormis une frappe pas assez appuyée (13e), on l’a peu vu. Il n’a pas toujours bien senti les coups. Remplacé par DUFFUS, Montanier réorganisant son équipe en 4-2-3-1 alors que Grenoble poussait. L’ancien joueur de Brighton s’est positionné à gauche. Sans s’illustrer.

CARDONA (5)

Remuant, Cardona a fait quelques différences en début de match. On l’a senti en jambes, mais il n’est pas parvenu à être décisif malgré ses efforts. N’a pas rechigné à défendre.

STASSIN (4)

Stassin n’a pas eu beaucoup de ballons à négocier à la pointe de l’attaque. En première mi-temps, il ne s’est signalé que sur une frappe enroulée au dessus (45e). Peu inspiré dans ses remises, il a manqué de présence sur ce match. Décevant.

DAVITASHVILI (4)

Sur son aile gauche, Davitashvili s’est signalé par une bon service pour Stassin (45e) et deux ou trois percussions. Un très bon retour défensif (63e) avant de basculer dans l’axe à l’entrée de Duffus. Sans se mettre en évidence dans un rôle d’électron libre, avec un ballon mal négocié sur une ouverture d’Appiah (83e).

90e+3 : ⏹️ Pas de but, pas de vainqueur. Les Verts reviennent de Grenoble avec un point. Il en faudra plus, samedi prochain, face à Annecy !



🔵 0-0 💚 #GF38ASSE pic.twitter.com/jmR6h5KVbN — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 14, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne



21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2