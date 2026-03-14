ASSE : Brice Maubleu savoure son retour décisif à Grenoble et rassure tout le monde

L’AS Saint-Étienne savait que son déplacement à Grenoble serait un véritable test mental et sportif. Privés de leur capitaine et gardien titulaire Gautier Larsonneur, blessé musculairement, les Verts de Philippe Montanier devaient s’appuyer sur Brice Maubleu pour assurer l’intérim. Dans un stade des Alpes qu’il connaît parfaitement, l’ancien portier du GF38 n’a pas tremblé.

Résultat : une prestation solide, rassurante et déterminante qui permet à l’ASSE de poursuivre sa série positive. Sans être flamboyants, les Stéphanois repartent avec un point précieux dans la course à la montée en Ligue 1.

Montanier avait annoncé la couleur : « Brice est exemplaire »

Avant la rencontre, Philippe Montanier avait affiché une confiance totale envers son gardien remplaçant. Une sortie médiatique qui pouvait surprendre, tant Maubleu restait sur quelques apparitions mitigées sous le maillot vert, notamment en Coupe de France.

« Brice est un professionnel exemplaire. Il est très expérimenté, performant à l’entraînement et il apporte beaucoup au groupe », avait insisté le coach stéphanois.

Un discours fort destiné à protéger son joueur… mais aussi à envoyer un message clair au vestiaire. Dans une fin de saison sous pression, chaque élément de l’effectif doit être prêt à répondre présent.

Un match solide et deux arrêts décisifs

Sur la pelouse grenobloise, Maubleu a rapidement été mis dans le bain. Vigilant dès la 4e minute sur une première frappe de Jessy Benet, il a ensuite bénéficié du bon travail de sa défense pour vivre une première période relativement calme.

Mais au retour des vestiaires, le match a changé de dimension.

Le portier stéphanois a réalisé une parade exceptionnelle à bout portant devant Diaby (47e), avant d’enchaîner avec un arrêt du bout des doigts sur une nouvelle tentative de Benet. Deux interventions décisives qui ont permis aux Verts de rester dans le match et de repartir avec un point précieux (0-0).

Une performance d’autant plus symbolique que Gautier Larsonneur, blessé, assistait à la rencontre depuis les tribunes.

« C’était le destin… et je ne voulais pas que Benet marque »

Forcément satisfait après la rencontre, Brice Maubleu n’a pas caché son émotion au moment d’évoquer ce retour particulier à Grenoble.

« J’avais à cœur de ne pas prendre de buts. On n’a pas gagné mais on continue notre série, on prend quand même un bon point à l’extérieur. On continue d’avancer », a-t-il confié au diffuseur.

L’ancien gardien du GF38 a également souligné le caractère presque symbolique de cette soirée :

« Gautier Larsonneur ne se blesse jamais et c’est arrivé juste avant Grenoble. C’est le destin. J’étais dans mon jardin, devant toute ma famille. Tout était réuni pour que je fasse un bon match. »

Et avec humour, il a ajouté à propos de son duel avec Jessy Benet :

« Le plus beau arrêt, c’est celui à bout portant devant Jessy Benet. C’est mon pote. Je ne voulais surtout pas qu’il marque ! »

Un point qui compte dans la course à la montée

Même si l’ASSE n’a pas réussi à s’imposer, ce match nul confirme la solidité mentale du groupe depuis l’arrivée de Philippe Montanier. Bousculés, les Verts ont su s’appuyer sur leur gardien pour éviter la défaite et poursuivre leur dynamique.

Dans une Ligue 2 toujours aussi serrée, ce genre de prestation peut peser lourd au moment du décompte final. En attendant le retour de Larsonneur, Brice Maubleu vient peut-être de gagner bien plus qu’un simple match : la confiance totale de son entraîneur… et celle des supporters stéphanois.