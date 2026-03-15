ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Fini l’état de grâce pour Montanier, merci Maubleu et Boakye ! »

L’ASSE aurait pu prendre les commandes de la Ligue 2 ce samedi soir mais elle a dû partager les points à Grenoble (0-0) au terme d’une prestation assez décevante.

Après cinq victoires en cinq matchs depuis l’arrivée de Philippe Montanier à la place d’Eirik Horneland, l’ASSE n’a pu faire mieux que match nul samedi soir à Grenoble (0-0). Face à des Isérois accrocheurs, les Verts s’en sont plutôt bien tirés. Improductifs, ils ont dû s’en remettre à deux reprises à un Brice Maubleu décisif, devant son copain Jessy Benet. Et la doublure de Gautier Larsonneur a été supplée par Augustine Boakye, auteur d’un sauvetage sur le dernier corner du match.

Davitashvili en 10, le coup tactique n’a pas fonctionné

A l’issue de la rencontre, Philippe Montanier a pointé les lacunes de son équipe dans le jeu. « On a été en dessous de nos standards. On a fait de mauvais choix dans le dernier tiers offensif. » L’animation n’a pas été bonne dans les Alpes. Pour y remédier, Montanier a sorti Miladinovic peu après l’heure de jeu pour faire entrer Duffus, Davitashvili basculant en numéro 10. « Zuriko a l’habitude de jouer dans ce rôle avec la Géorgie. C’était un coaching offensif car on avait la volonté de gagner. Mais la volonté ne suffit pas toujours. »

Des attaquants en dedans

Davitashvili n’aura pas convaincu à ce poste. Stassin est lui aussi passé à côté de son match et Cardona a été trop intermittent. Mais pas question pour Montanier de tout remettre en cause. « Chaque point est précieux. On continue d’avancer et je signe pour que tous les six matchs, on fasse cinq victoires et un nul. » Un Montanier rassuré par le match de Maubleu, « déterminant », plutôt rassurant sur la blessure de Le Cardinal, et déjà tourné vers la réception d’Annecy. Où l’ASSE devra se montrer plus inspirée pour reprendre sa marche en avant.

Annecy samedi, et l’ASSE pourra souffler un peu. Elle semble en avoir besoin

Apparue émoussée à Grenoble, elle devra donner un dernier coup de collier avant de profiter de la trêve internationale pour souffler. Si elle reste sur 3 clean sheets, et si la défaite de Reims contre Rodez est pour elle une bonne nouvelle, la lutte reste serrée et Grenoble est venu rappeler que les Verts avaient encore pas mal de progrès à faire pour dominer vraiment leur sujet, et que rien n’était encore fait dans la course à la Ligue 1.

90e+3 : ⏹️ Pas de but, pas de vainqueur. Les Verts reviennent de Grenoble avec un point. Il en faudra plus, samedi prochain, face à Annecy !



🔵 0-0 💚 #GF38ASSE pic.twitter.com/jmR6h5KVbN — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 14, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne



21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2