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FRANCE

ASSE : révélations chocs sur les bagarres entre supporters à Grenoble !

Par Bastien Aubert - 16 Mar 2026, 10:49
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Les supporters de l'ASSE
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On en sait plus sur les affrontements entre supporters qui ont eu lieu samedi en marge du match entre Grenoble et l’ASSE en Ligue 2 (0-0).

La tension est montée d’un coup. Le match entre Grenoble Foot 38 et l’ASSE (0-0) en Ligue 2 a été marqué par des incidents entre supporters samedi. Des images d’affrontements ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Mais de nouvelles informations permettent désormais de mieux comprendre ce qu’il s’est réellement passé aux abords du stade.

Des bus stéphanois au mauvais endroit

Selon les précisions du journaliste Frédéric Sougey pour Métro-Sports, l’incident serait lié à un problème de trajet. Une grande partie des bus transportant les supporters de l’ASSE, pourtant sous escorte policière, n’aurait pas suivi l’itinéraire initialement prévu. Les véhicules se sont retrouvés bloqués derrière la tribune Nord du stade, à proximité immédiate du kop des ultras grenoblois, notamment à cause des feux de circulation et du trafic. Contrairement à certaines rumeurs, aucun supporter stéphanois ne se trouvait en dehors du déplacement officiel encadré. Les fans des Verts auraient donc respecté les règles imposées par l’arrêté préfectoral.

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La rencontre avec les ultras grenoblois

En voyant les bus arrêtés à proximité de leur tribune, des supporters de Grenoble se seraient rapprochés des véhicules, malgré la forte présence policière. Toujours selon Frédéric Sougey, il n’y aurait pas eu de caillassage ni de fumigènes lancés en direction des bus. Par ailleurs, une partie des ultras grenoblois était déjà à l’intérieur du stade pour préparer le tifo, ce qui laisserait penser qu’il n’y avait pas de plan prémédité pour provoquer des affrontements.

Une bagarre filmée et diffusée

La situation a finalement dégénéré lorsque certains ultras stéphanois sont descendus des bus, malgré l’encadrement des forces de l’ordre. Un affrontement direct entre les deux groupes de supporters a alors éclaté, des scènes qui ont rapidement été filmées puis diffusées sur les réseaux sociaux. Les forces de l’ordre sont ensuite intervenues pour disperser les groupes et mettre fin aux violences, notamment en utilisant des gaz lacrymogènes. Ces incidents viennent ternir une rencontre pourtant pauvre en buts sur le terrain, conclue par un match nul (0-0) entre Grenoble et l’ASSE.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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