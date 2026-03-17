Troyes est allé s’imposer Annecy lundi soir (2-1) et conforté sa place de leader de Ligue 2 devant l’ASSE.

Troyes frappe fort et envoie un message à l’ASSE. L’ESTAC est allée chercher une victoire précieuse sur la pelouse d’Annecy (2-1), lundi soir, au terme d’un scénario renversant qui pourrait peser lourd dans la course à la montée en Ligue 2. Dominés durant toute la première période, les Troyens ont longtemps souffert face à des Haut-Savoyards entreprenants.

« Ce groupe est fait d’un bois incroyable »

Juste avant la pause, Dion Sahi concrétisait cette domination en ouvrant le score d’une tête précise (41e, 1-0), laissant Annecy logiquement devant à la mi-temps. Mais cette équipe de Troyes a du caractère. Et elle l’a encore prouvé. Inoffensifs avant la pause, les hommes de Stéphane Dumont ont totalement changé de visage au retour des vestiaires. Le jeune Anis Ouzenadji (19 ans) a remis les deux équipes à égalité (54e, 1-1), avant que Renaud Ripart, tout juste entré en jeu, ne fasse basculer la rencontre en fin de match (85e, 1-2).

Troyes a 4 points d’avance sur l’ASSE

Une victoire qui en dit long sur la solidité mentale du leader. « Ce groupe est fait d’un bois incroyable, avec une force de caractère étonnante. Il ne renonce jamais, même quand c’est dur comme ce soir », a savouré Stéphane Dumont après la rencontre. Et pour l’ASSE, les signaux sont loin d’être positifs. D’abord, Troyes confirme son statut de patron. Leader solide, l’ESTAC compte désormais quatre points d’avance sur Saint-Étienne et sept sur Le Mans. La pression monte clairement d’un cran dans la course au sommet.

Annecy arrive remonté à bloc

Ensuite, la dynamique est totalement en faveur des Troyens. Avec cette quatrième victoire consécutive, ils affichent une confiance maximale au moment d’aborder le sprint final. Enfin, Annecy arrive lancé… et frustré. Battus à domicile malgré une première période convaincante, les joueurs de Laurent Guyot auront à cœur de réagir dès samedi sur la pelouse de Geoffroy-Guichard (20h). Et l’ASSE est prévenue : ce match s’annonce bien plus piégeux qu’il n’y paraît. Philippe Montanier le sait : ses Verts n’ont déjà plus le droit à l’erreur.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2