Ancien entraîneur de l’équipe féminine de l’ASSE, Sébastien Joseph a regretté la lutte intestine entre les propriétaires nord-américains et l’association. Cette lutte de pouvoir sévit-elle aussi chez les hommes ?

Récemment limogé de son poste d’entraîneur des féminines de l’ASSE, Sébastien Joseph a fait une grosse révélation dans l’émission Instinct Foot : « Aujourd’hui à Saint-Étienne, on a des éléments qui partent dans toutes les directions avec des gens qui sont capables de changer de braquet du jour au lendemain. C’est certainement ce qu’il manque le plus au club, avoir un directeur sportif compétent, capable de faire un recrutement de qualité, qui a de bonnes relations avec les différents agents du monde du football féminin. Entre les investisseurs canadiens et la direction de l’Association, il y a peut-être des guerres de pouvoir et des visions, en tout cas, qui ne sont pas axées sur les mêmes choses ».

Pas le même genre de problèmes chez les hommes ?

Ces problèmes internes existaient chez les hommes au moment de la reprise de l’ASSE par Kilmer Sports, il y a bientôt deux ans. Mais ils semblent avoir disparu, même si la gestion à distance occasionne toujours des problèmes. En tout cas, en cette saison 2025-26, même s’il y a eu des soucis au niveau sportif, avec des résultats pas forcément à la hauteur des attentes, la direction semble sur la même longueur d’ondes avec les propriétaires nord-américains au niveau du recrutement et du fonctionnement interne. Pourvu que les problèmes des féminines ne débordent pas du cadre pour « contaminer » l’équipe de Philippe Montanier…

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2