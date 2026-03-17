La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

L’ASSE vient d’enregistrer la signature du jeune défenseur central Nadjim Ali Msa, qui joue actuellement à Air Bel… près de Marseille.

L’ASSE continue de bâtir son avenir, dès maintenant. Selon Peuple Vert, le club stéphanois a enregistré la signature de Nadjim Ali Msa, jeune défenseur central évoluant actuellement à Air Bel, près de Marseille. À seulement 13 ans, il rejoindra les Verts à l’été 2028, à l’entrée au lycée, et intégrera la catégorie U16 pour trois saisons. Un contrat aspirant déjà signé pour sécuriser son futur. Repéré par les recruteurs Kaisse Hannachi et Gaëtan Laclef, Nadjim Ali Msa fait partie de la génération 2013 et a déjà attiré l’attention grâce à son potentiel défensif prometteur. Passé par le Burel FC et l’Olympique Rovenain, il joue actuellement à Air Bel et rejoindra son coéquipier Diadié Fofana, lui aussi récemment sécurisé par le club.

La stratégie agressive de l’ASSE avec les jeunes

Cette signature précoce illustre parfaitement la stratégie stéphanoise : identifier et verrouiller les jeunes talents avant que la concurrence – notamment celle de l’OM – ne s’en mêle. Dans un contexte où les centres de formation se disputent les meilleurs espoirs, anticiper devient un vrai levier pour construire l’équipe de demain. Pour les Verts, ce type de recrutement permet de préparer les futures générations, en s’appuyant sur une méthode rodée et reconnue au niveau national.

Un signal fort de Kilmer à la formation

Depuis plusieurs années, l’ASSE se positionne comme un club de référence en matière de formation, avec un historique impressionnant de jeunes talents passés par l’Étrat. Kilmer et sa cellule de recrutement envoient un signal fort : Kilmer Sports Ventures ne laisse rien au hasard et continue de miser sur sa jeunesse pour construire les cadres de demain. Avec Nadjim Ali Msa, le club sécurise déjà un futur crack pour son centre de formation.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2