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FRANCE

ASSE : Laurent Batlles en deuil

Par Raphaël Nouet - 19 Mar 2026, 20:48
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Laurent Batlles déçu après une défaite.
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Ancien joueur et entraîneur de l’ASSE, Laurent Batlles a eu la douleur de perdre son père, Gérard, qui s’est éteint ce jeudi.

Le Pau FC a publié un message sur X ce jeudi pour annoncer la mauvaise nouvelle : « Le Pau FC est en deuil. C’est avec une grande tristesse que nous avons appris ce jour le décès de Gérard Batlles. Conseiller du président, Bernard Laporte-Fray, depuis plus de 30 ans, il est notamment l’artisan de la venue de Luis de Sousa au sein du club en 2023. Très proche de ce dernier, il participé à la structuration et au développement du scouting au sein du club béarnais. Gérard était les yeux du Pau FC dans les stades de France et de Navarre. Le club adresse ses sincères condoléances à sa famille ».

Gérard Batlles était aussi le père de Laurent, ancien joueur (2010-12) et entraîneur de l’AS Saint-Etienne (2022-décembre 2023). Pendant le passage de ce dernier sur le banc des Verts, Gérard Batlles avait suggéré quelques joueurs à son rejeton, à une époque où les finances stéphanoises étaient dans le rouge et qu’il fallait recruter intelligemment.

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Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)
04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)
10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)
17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)
24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)
02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)
09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)
12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)
15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

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